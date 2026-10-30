NA GRANICI TRILERA, HORORA I CRNOG HUMORA: Premijera predstave "Egzekutor" u Srpskom narodnom pozorištu
ANSAMBL Drame Srpskog narodnog pozorišta pripremio je prvu premijeru ove sezone - dramu "Egzekutor" po tekstu Vojislava Savića, u režiji Marka Jovičića. Premijera komada specifičnog senzibiliteta biće večeras na Kamernoj sceni.
U predstavi na granici trilera, horora i crnog humora igraju Nebojša Savić, Grigorije Jakišić i Snežana Jeremić Nešković.
Po rečima reditelja Marka Jovičića usled nepredviđenih okolnosti koje su pratile dvogodišnji rad na predstavi, ovo je četvrta glumačka podela.
- Zaista smo se suočavali sa velikim izazovima, kada su glumci zbog ozbiljnih bolesti morali da napuste komad. Sa svakom novom postavkom ponovo sam iščitavao tekst, a to se pokazalo itekako dobro za krajnji ishod komada - kaže reditelj. - Potrudili smo se da napravimo predstavu koja sa lakoćom objašnjava koliko je smrt jednostavna stvar u svakom smislu. Publici poručujemo da se zapita " u šta nam to prođe život", bavimo se nekim sporednim stvarima umesto suštinom, svojim porodicama. Svako od nas u svom životu je na neki način odlučio o sudbini nekod drugog.
„Egzekutor“ postepeno briše granicu između žrtve i egzekutora, gradeći kamernu i intenzivnu priču o neobičnom susretu koji čoveka suočava sa sopstvenim izborima. Smeštena u gotovo sablasni, napušteni hotel, priča otvara pitanja o strahu, životu i smrti, ali i o tome koliko danas vredi ljudski život.
- Nema žanrovske diferencijacije, tema je univerzalna i može se igrati u bilo kojoj zemlji. Otvara pitanje koliko je ljudski život zapravo jeftin, pokazuje da je čovek zapravo broj. Publika će se svakako zapitati, ali se nadam se da će se i zabaviti jer je sve što o čemu govorimo dovedeno do granice bizarnosti - dodaje Nebojša Savić, direktor Drame i jedan od aktera predstave.
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