Na Marakani se nije dugo zadržao! Sada je osvojio 3. trofej za šest meseci!

Cvetaju mu ruže u novom klubu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši fudbaler Crvene zvezde Daglas Ovusu nastavlja trofejni niz!

Svojevremeno pojačanje srpskog prvaka iz surduličkog Radnika osvojio je Liga kup sa Hapoelom iz Tel Aviva, posle pobede nad gradskim rivalom Makabijem rezultatom 3:2.

Omaleni vezista iz Gane je bio deo pobedničkog sastava u dramatičnom finalu, a na terenu je proveo 80 minuta, pre nego što ga je zamenio Amit Lemkin. Hapoel je uspeo da sačuva prednost i stigne do novog pehara, a Ovusu je imao razloga za zadovoljstvo.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Preciznije, ovo je već treći trofej za nekad prvotimca crveno-belih, osvojen u poslednjih pet meseci.

Pre nego što je pojačao izraelski klub, Ovusu je sa Zvezdom osvojio "duplu krunu" titulu šampiona Srbije i Kup Srbije, kolekciju je dopunio sada u izraelskom fudbalu.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.