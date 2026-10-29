CEO REGION JE ZAPANJEN! Hrvati izabrali 100 znamenitih Srba, izbacili najveću legendu

Predstavljanje nove knjige „100 znamenitih Srba u Hrvatskoj” u Zagrebu izazvalo je oprečne reakcije i nezadovoljstvo dela srpske zajednice, pre svega zbog odluke uredništva da iz ovog izbora izostavi legendarnog fudbalera Sinišu Mihajlovića.

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Publikaciju, koja je promovisana 27. oktobra na praznik Svete Petke, uredio je zagrebački istoričar Ivo Goldštajn, a objavilo Srpsko narodno vijeće (SNV). Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac ocenio je da knjiga donosi pregled ličnosti koje su kroz različite istorijske epohe ostavile dubok trag svojim dostignućima, doprinosima, ali i stradanjima.

Ipak, ovakav izbor naišao je na oštru osudu dela javnosti. Novinar, publicista i društveni radnik iz Vukovara, Srđan Sekulić, javno je negodovao jer u knjizi nema Siniše Mihajlovića, koji je rođen u Borovu naselju.

Sekulić je istakao da je neshvatljivo da u izboru od 100 imena nema mesta za Mihajlovića, čoveka koji je, uz Nikolu Teslu, globalno najprepoznatljiviji Srbin poreklom sa prostora današnje Hrvatske. On je podsetio da je i ranije, na skupštinama lokalnih udruženja, apelovao da se slavnom sportisti barem posmrtno oda priznanje, te da je izostavljanje iz ove publikacije propust celokupne redakcije.

Pored Mihajlovića, u knjizi se nije našlo ni ime Jovana Raškovića. S druge strane, uvrštene su brojne druge istorijske i savremene ličnosti, među kojima su Nikola Tesla, Arsen Dedić, Vladan Desnica i Vladimir Beara, kao i tragično stradala devojčica Aleksandra Zec.

