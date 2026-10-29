Održana komemoracija bivšem golmanu i treneru Darku Božoviću (FOTO)

Od čuvenog Mačka oprostili su se porodica, prijatelji, kolege, bivši saigrači...

FOTO: FK Železničar Pančevo

Fudbalska Srbije i dalje tuguje za Darkom Božovićem, koji je u nedelju preminuo u 49. godini od posledica opake bolesti. Nekada sjajni golman vodio je dugu i tešku borbu sa rakom želudca, koju nažalost nije uspeo da dobije, a danas je u njegovu čast održana komemoracija u Pančevu.

U hotelu "Tamiš" okupio se veliki broj ljudi. Pored porodice nekadašnjeg trenera golmana, supruge Martine, sinova Vuka i Andreja, tu su bili i čelnici Železničara, kluba u kom je radio. Uprava kluba, stručni štab na čelu sa Radomirom Kokovićem, kao i svi igrači došli su da mu odaju počast.

Prisutni su bili i mnogobrojni fudbalski radnici, kao i Radosav Petrović, Miralem Sulejmani i Nenad Marinković ispred Partizana, čiji je dres popularni Mačak nosio od 2007. do 2010. godine.

"Fudbalska porodica oprostila se od čoveka koji je, iznad svega, ostavio trag kao prijatelj, kolega i čovek velikog srca", navodi se na sajtu Železničara.

Emotivne govore u znak sećanje na Darka održali su njegov kum i sportski direktor Čukaričkog Goran Grkinić, predsednik kluba iz Pančeva Zoran Naunković, kao i sportski direktor Bojan Šaranov. Tugu i suze okupljeni nisu mogli da sakriju pogotovo kada su se obratili Božovićevi naslednici Vuk i Andrej.

Sahrana poznatog golmana biće održana sutra tačno u podne, na Novom bežanijskom groblju, dok je opelo zakazano za 11.30 časova.