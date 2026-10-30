DRONOVI OPET NAD RUSKIM RAFINERIJAMA, MOSKVA POVLAČI POTEZ: Zabrana izvoza dizela produžava se do 2027.
NAKON pauze obnovljeni su napadi ukrajinskih bespilotnih letelica na ruske rafinerije nafte.
Danas su napadnuta tri naftna postrojenja i jedan gasno-hemijski kompleks, saopštio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.
Pored toga, on je kazao da se Moskva priprema da produži zabranu izvoza dizel-goriva do kraja januara 2027. godine.
- Izvesno vreme imali smo pauzu, a danas su napadi na rafinerije obnovljeni i naša preduzeća rade na zaštiti - rekao je Novak.
- Danas je ponovo izveden napad na ruska postrojenja za preradu nafte, na četiri prerađivačka postrojenja. Tačnije, tri rafinerije nafte i jedan gasno-hemijski kompleks. Na jednom postrojenju pričinjena je manja šteta, ali je sistem zaštite u celini, odnosno protivvazdušna odbrana, funkcionisao - istakao je on.
Situacija sa dizel-gorivom
On je takođe naveo da se ruska vlada priprema da produži zabranu izvoza dizel-goriva do kraja januara 2027. godine, uz određene izuzetke za isporuke na svetska tržišta.
- Da, trenutno se priprema odluka vlade o produženju zabrane isporuka dizel-goriva do kraja januara naredne godine. To praktično znači na još tri meseca - precizirao je Novak.
Istovremeno, biće uvedeni određeni izuzeci za isporuke na svetska tržišta, rekao je Novak.
- Pritom će, kao i ranije, biti predviđeni pojedinačni izuzeci za isporuke na svetska tržišta - napomenuo je on.
Kako je naveo, Rusija planira da u oktobru izveze 510.000 tona dizel-goriva, dok bi u novembru obim isporuka mogao da dostigne 2,15 miliona tona.
Planovi za početak naredne godine zavisiće od situacije, dodao je on.
- Dovoljno. Sve se, naravno, odvija u skladu sa proizvodnim programom preduzeća -zaključio je Novak.
Podsetimo, predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.
Nakon toga, Tramp je ponovo izrazio nezadovoljstvo zbog nespremnosti Vladimira Zelenskog da postigne mirovni dogovor i njegovog odbijanja da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.
On je izjavio da je Ukrajini potreban novi lider koji će moći da postigne dogovor sa Rusijom.
(Sputnjik)
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