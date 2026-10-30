DOBRE VESTI ZA SRPSKU PRIVREDU: Industrijska proizvodnja raste, evo koji sektori beleže najveći skok

INDUSTRIJSKA proizvodnja u Srbiji u septembru 2026. godine bila je veća za 3,2 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je u poređenju sa prosekom 2025. godine zabeležen rast od 6,7 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

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U periodu od januara do septembra 2026. godine industrijska proizvodnja porasla je za 0,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Posmatrano po sektorima, u septembru 2026. godine, u odnosu na isti mesec 2025. godine, prerađivačka industrija zabeležila je rast od 5,1 odsto, rudarstvo od 0,6 odsto, dok je u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije zabeležen pad od 7,2 odsto.

Podaci o industrijskoj proizvodnji prema namenskim grupama pokazuju da je u septembru 2026. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda porasla za 16,1 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za pet odsto, a energije za 1,9 odsto.

S druge strane, pad je zabeležen u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 1,4 odsto, kao i trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 13,4 odsto.

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2026. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećan je u 13 oblasti, koje čine 49 odsto ukupne industrijske proizvodnje, dok je pad zabeležen u 16 oblasti, čije je učešće u ukupnoj industrijskoj proizvodnji 51 odsto.

Najveći doprinos rastu industrijske proizvodnje u septembru 2026. godine, u odnosu na septembar 2025. godine, dale su proizvodnja motornih vozila i prikolica, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja koksa i derivata nafte, proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, kao i proizvodnja pića.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2026. godine, u odnosu na avgust iste godine, pokazuje rast ukupne industrijske proizvodnje od 2,4 odsto, dok je u prerađivačkoj industriji zabeležen rast od 5,3 odsto.

U poređenju sa prosekom 2025. godine, desezonirani indeks za septembar 2026. pokazuje rast ukupne industrijske proizvodnje od 3,3 odsto, a prerađivačke industrije od 5,1 odsto.

Proizvodnja malih preduzeća, sa manje od 50 zaposlenih, koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku odabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije.

Kada se uključi i procena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, ukupna industrijska proizvodnja u septembru 2026. godine bila je veća za 6,5 odsto u odnosu na prosek 2025. godine, dok je u prerađivačkoj industriji zabeležen rast od 12,4 odsto.

Podaci o industrijskoj proizvodnji tokom 2026. godine biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu, a odnosiće se na prethodni mesec.

(Tanjug)

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