FRANCUSKI ISTRAŽIVAČI PRVI PUT POSTAVILI KAMERE NA LEĐA DELFINA: Želimo da ih zaštitimo
FRANCUSKI istraživači po prvi put su postavili kamere na leđa delfina u cilju zaštite i boljeg razumevanja njihovog ponašanja, kao i da bi se smanjilo slučajno hvatanje ovih životinja u ribarske mreže, prenose danas francuski mediji.
- Poznavanje ponašanja, a posebno strategija ishrane delfina, kuda se kreću i kada bi mogli da naiđu na ribarske mreže omogućiće nam da u budućnosti pronađemo preciznija i efikasnija rešenja - izjavio je istraživač u institutu "Ifremer", Žermen Busari, na konferenciji za novinare u Nantu, prenela je BFM.
Kamere, širine oko 20 centimetara, postavljene su na leđa delfina na otvorenom moru pomoću posebne šipke kako bi beležile slike i zvukove, a takođe mere i dubinu na koju delfini zaranjaju.
Kako su istraživači naveli, uređaji se nakon nekoliko sati sami odvajaju, a potom se preuzimaju zahvaljujući signalu koji emituju dok plutaju na površini vode.
Do sad su uspešno izvedene dve akcije postavljanja kamera, naveli su iz francsukog instituta.
Kako bi se smanjilo slučajno hvatanje delfina u Biskajskom zalivu, francuska vlada je, četvrtu godinu zaredom, produžila meru jednomesečne zabrane ribolova za određena plovila koja koriste vučne mreže ili druge vrste mreža, a koja će važiti i početkom 2027. godine.
Prema podacima opservatorije "Pelagis" koja deluje u okviru francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) i Univerziteta u La Rošelu, zahvaljujući ovoj zabrani tokom zime 2024. i 2025. godine slučajno hvatanje delfina smanjeno je za 60 odsto, u poređenju sa periodom od 2017. do 2023. godine.
Pariski upravni sud, pred kojim su nevladine organizacije za zaštitu životne sredine pokrenule postupak, naložio je državi krajem juna da u roku od godinu dana izradi nacionalni akcioni plan radi bolje zaštite delfina u Biskajskom zalivu.
(Tanjug)
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