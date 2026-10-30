Nije dugo čekao - Roberto Soldić dogovorio novu borbu u UFC!

„Imamo datum, vreme je da se bacimo na posao“, poručio je Soldić.

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Roberto Soldić ne želi da ponovi period neaktivnosti koji je obeležio njegov boravak u "ONE Championshipu". Hrvatski MMA borac već je dogovorio datum narednog nastupa, što je nagovestio objavom na društvenim mrežama, svega nekoliko nedelja nakon debija u UFC-u.

„Imamo datum, vreme je da se bacimo na posao“, poručio je Soldić, ne otkrivajući kada bi ponovo mogao da uđe u oktagon.

Njegov prvi meč pod okriljem najjače svetske MMA organizacije održan je početkom oktobra, kada je odlukom sudija savladao Haosa Vilijamsa. Iako nije stigao do pobede prekidom, tokom borbe nije bilo mnogo dileme oko toga ko će odneti trijumf.

Left it all in the Octagon 👏 Roberto Soldic earns the UD victory in his UFC debut over a hard-fought 15 minutes! [ #UFC332 | LIVE NOW on @ParamountPlus and @CBS ] https://t.co/wLgp2VSEuM — UFC (@ufc) October 4, 2026

Za Soldića je ovaj nastup bio i prekid dugog perioda u kojem nije imao priliku da se redovno takmiči. Od dolaska u "ONE Championship" 2022. godine odradio je samo tri MMA borbe – po jednu 2022, 2023. i 2025. godine, dok je čitavu 2024. proveo bez nastupa. Ugovor sa tom organizacijom pritom mu nije dozvoljavao da se bori u drugim promocijama.

Takav ritam teško da je bio ono što je hrvatski borac očekivao kada je pre četiri godine potpisao unosan ugovor. Sada, posle prelaska u UFC, želi da ponovo bude aktivniji i ne planira da dugo čeka na narednu priliku.

Još nije poznato da li će se Soldić ponovo boriti do kraja 2026. godine. Ukoliko se to dogodi, prvi put od 2021, kada je kao šampion KSW-a napustio tu organizaciju, imao bi dve MMA borbe u istoj kalendarskoj godini.

Pre debija u UFC-u očekivalo se da bi mogao odmah da dobije rivala iz vrha velter kategorije, ali je za prvog protivnika izabran nerangirani Vilijams. Posle uspešnog početka u novoj organizaciji, naredni izazov mogao bi da bude znatno zahtevniji, uz mogućnost da se Soldić odmeri sa nekim od 15 najbolje rangiranih boraca velter katerogije, među kojima je i naš Uroš Medić.

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