Funkcionisanje privrede prioritet u prelaznom periodu

PRIVREDNA komora Srbije (PKS) uputila je danas molbu institucijama u tehničkom mandatu da obezbede nesmetano poslovanje privrede i formiranje nove Vlade u najkraćem mogućem roku, jer proizvodnja, investicije, zarade i ugovorne obaveze ne mogu da čekaju završetak političkih procesa.

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- Građani Srbije su na parlamentarnim izborima iskazali volju za političkim promenama. Zadatak institucija i privrede je da tranzicioni period prođe brzo, uredno i bez štete po poslovanje - poručio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež.

U saopštenju Privredne komore Srbije dodaje se da tokom tranzicije vlasti institucije u tehničkom mandatu moraju da rade odgovorno, u okviru svojih ovlašćenja i bez zastoja.

- Privredi su potrebni predvidivost i kontinuitet – proizvodnja, investicije, zarade i ugovorne obaveze ne mogu da čekaju završetak političkih procesa. Izdavanje dozvola, saglasnosti i uverenja neophodnih za redovno poslovanje, neometan proces proizvodnje, nabavka sirovina i poluproizvoda i tekuće investicione aktivnosti ni po koju cenu ne smeju da budu obustavljeni. To je posebno važno za prerađivačku industriju, u kojoj radi gotovo svaki peti zaposleni u Srbiji - navodi se u saopštenju.

Čadež je naveo da je interes Privredne komore uspešna Srbija za sve građane.

- Privredna komora Srbije i ja lično smo u svakodnevnom kontaktu sa kompanijama i institucijama u tehničkom mandatu kako bi, u meri u kojoj je to moguće, pokušali da otklonimo svaki eventualni zastoj, uz jasnu komunikaciju posledica koje bi imali za privredu zemlje. Interes privrede je uspešna Srbija za sve naše građane - istakao je Čadež i dodao:

- Konstituisanje Narodne skupštine i formiranje nove Vlade trebalo bi sprovesti u što kraćem roku kako bi se omogućilo stabilno poslovanje, razvoj domaćih kompanija, uklanjanje prepreka i privlačenje novih investicija. Komora je spona između privrede i donosilaca ekonomskih politika i odgovorna je da dijalog države i privrede bude uspešan i u interesu kompanija članica.

U skladu sa tim, kako se navodi, PKS je počela pripreme i dijalog s privredom kako bi, čim počne formiranje nove Vlade, odmah izabrala svoje nove organe upravljanja – rukovodstvo koje će uspostaviti kontinuiran i efikasan dijalog sa novom Vladom, državnim institucijama i administracijom.

- Siguran sam da će novoizabrano rukovodstvo PKS biti spremno da odmah predstavi konkretne predloge poslovne zajednice i da kroz stručan i otvoren dijalog doprinese odlukama u interesu kompanija, zaposlenih i društva - zaključio je Čadež.