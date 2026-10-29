PESKOV UPOZORAVA EVROPU: "SAMA SEBI SEČE GRANU" Odricanje od ruskog gasa skupo bi moglo da je košta
EVROPA sama seče granu na kojoj sedi odričući se jeftinog ruskog gasa, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov za "Izvestija".
Kako je istakao, evropska privreda stagnira, dok su njena konkurentnost i prosperitet u velikoj meri bili obezbeđeni isporukama ruskih energenata.
- Nemački građani, recimo, nisu baš navikli da izlaze iz zone komfora, a sada su primorani da to čine- napomenuo je Peskov.
On je naglasio da se odricanje Evropske unije od ruskog gasa ne može nazvati dalekovidom odlukom, dodavši da reč "nikada" ne bi trebalo da postoji u međudržavnim odnosima.
(RT Balkan)
Preporučujemo
KIRIL DMITRIJEV PORUČIO EVROPI: Priznajte, bez ruskog gasa nema opstanka
26. 10. 2026. u 14:28
RUSIJA SPREMNA NA DOGOVOR I SA EROPOM: Peskov pojasnio uslove potencijalne saradnje
26. 10. 2026. u 07:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)