EVROPA sama seče granu na kojoj sedi odričući se jeftinog ruskog gasa, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov za "Izvestija".

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Kako je istakao, evropska privreda stagnira, dok su njena konkurentnost i prosperitet u velikoj meri bili obezbeđeni isporukama ruskih energenata.

- Nemački građani, recimo, nisu baš navikli da izlaze iz zone komfora, a sada su primorani da to čine- napomenuo je Peskov.

On je naglasio da se odricanje Evropske unije od ruskog gasa ne može nazvati dalekovidom odlukom, dodavši da reč "nikada" ne bi trebalo da postoji u međudržavnim odnosima.

(RT Balkan)