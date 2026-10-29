Ekonomija

PESKOV UPOZORAVA EVROPU: "SAMA SEBI SEČE GRANU" Odricanje od ruskog gasa skupo bi moglo da je košta

D.D.

29. 10. 2026. u 09:25

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EVROPA sama seče granu na kojoj sedi odričući se jeftinog ruskog gasa, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov za "Izvestija".

ПЕСКОВ УПОЗОРАВА ЕВРОПУ: САМА СЕБИ СЕЧЕ ГРАНУ Одрицање од руског гаса скупо би могло да је кошта

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Kako je istakao, evropska privreda stagnira, dok su njena konkurentnost i prosperitet u velikoj meri bili obezbeđeni isporukama ruskih energenata.

- Nemački građani, recimo, nisu baš navikli da izlaze iz zone komfora, a sada su primorani da to čine- napomenuo je Peskov.

On je naglasio da se odricanje Evropske unije od ruskog gasa ne može nazvati dalekovidom odlukom, dodavši da reč "nikada" ne bi trebalo da postoji u međudržavnim odnosima.

(RT Balkan)

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