Tenis

Đoković prihvatio izazov "na slepo", ovako je rangirao TOP 5 tenisera svih vremena (VIDEO)

M.M.

29. 10. 2026. u 18:48

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Za Novaka nije bilo dileme ko je najbolji

Ђоковић прихватио изазов на слепо, овако је рангирао ТОП 5 тенисера свих времена (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@Zwxsh

Srpski teniser Novak Đoković našao se pred zanimljivim i nimalo lakim zadatkom. Vlasnik rekordne 24 Grend slem titule sastavio je poredak legendarnih asova, a njegov izbor privukao je ogromnu pažnju ljubitelja tenisa širom planete.

Novak je u pauzi između treninga i obaveza na turniru u Bazelu učestvovao u popularnom medijskom izazovu – rangiranju „na slepo“. Misija je bila izuzetno komplikovana: Novak je morao da rasporedi pet velikih imena svetskog tenisa na pozicije od prvog do petog mesta, ali bez prava da zna koje će mu sledeće ime novinari servirati!

Ipak, Đoković se nije uplašio izazova, a na vrh je postavio svog najvećeg protivnika kroz karijeru.

Prvo mesto i titulu najboljeg u ovom izboru dodelio je španskom „biku sa Majorke“ Rafaelu Nadalu, dok je na drugoj poziciji završio legendarni Švajcarac Rodžer Federer.

Treće mesto na Novakovoj listi zauzeo je njegov dečački idol, Amerikanac Pit Sampras, dok je četvrtu poziciju prepustio još jednom velikanu iz SAD, Andreu Agasiju. Spisak je na petom mestu zaključio član velike četvorke i Novakov vršnjak, Britanac Endi Mari.

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