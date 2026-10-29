REM POKREĆE POSTUPAK PROTIV INFORMERA: Ocenio da nema osnova za onaj protiv N1

SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) odlučio je da pokrene postupak protiv televizije Informer zbog navodnih prekršaja tokom izborne kampanje, kao i protiv Televizije Prva, dok je ocenio da nema osnova za postupak protiv N1.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Savet REM jednoglasno je odlučio da pokrene postupak protiv Informera, a predstavnik te televizije trebalo bi da se na narednoj sednici izjasni o navodima, nakon razmatranja priloženih dokaza.

Predsednik Saveta REM Stevica Smederevac izjavio je da je naložio službi za nadzor i analizu da uporedi postojeće prijave protiv Informera sa navodima iz inicijative koju su podnele 32 organizacije, a koja na 52 strane opisuje navodne povrede propisa.

Smederevac je naveo da je naložio da se evidentira koje su prijave već u postupku, o kojima je Savet ranije odlučivao, a koje još nisu razmatrane.

Za navode iz inicijative koji nisu obuhvaćeni postojećim prijavama biće formirane pojedinačne prijave, na osnovu kojih će moći da budu pokrenuti odgovarajući postupci, objasnio je Smederevac.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

On je dodao da bi pregled prijava i navoda iz inicijative trebalo da bude predstavljen članovima Saveta na narednoj sednici, zajedno sa izveštajima o postupcima koji do tada budu završeni.

Članica Saveta REM Dubravka Valić Nedeljković zatražila je službenu informaciju o statusu portparolke REM Olivere Zekić i o tome da li je ona i dalje u radnom odnosu.

Članovi Saveta REM Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković zatražili su da bivša direktorka REM Rajka Galin Ćertić dođe na narednu sednicu i obrazloži razloge odlaska sa funkcije.

Iako je zvanično objašnjenje da odlazi u penziju, oni su zatražili pojašnjenje zašto je napustila funkciju neposredno nakon verbalnog sukoba sa glavnim urednikom Informera Draganom J. Vučićevićem.

Valić Nedeljković ukazala je da je direktorka uslove za penziju stekla još pre tri godine, postavljajući pitanje zašto je zahtev podnet tek sada.

Na današnjoj sednici Savet REM usvojio je i finansijski plan te institucije za 2027. godinu.

(N1)