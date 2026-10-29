Mika Murinen bi mogao da bude prvi pik na NBA draftu!
Zaludeo je bivši košarkaš Partizana američku javnost za kratak period.
Mika Murinen nastavlja da privlači pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegove igre u dresu Arkanzasa već su izazvale velika očekivanja.
Bivši košarkaš Partizana upisao je dabl-dabl u pobedi nad Memfisom rezultatom 93:81, a njegov nastup posebno je impresionirao Penija Hardaveja, legendarnog NBA igrača i trenera poražene ekipe.
Finac je za samo 19 minuta na parketu zabeležio 10 poena, 12 skokova i dve ukradene lopte. Ipak, statistika nije bila jedini razlog zbog kojeg se o njemu govorilo posle utakmice.
Hardavej je otišao toliko daleko da je Murinena uporedio sa Viktorom Vembanjamom i Janisom Adetokumbom, uz procenu da bi mogao da bude prvi pik narednog NBA drafta.
- Mika bi mogao da bude prvi pik na draftu. Ovaj momak je neverovatan. Ima ogroman raspon ruku, toliko je aktivan… Kada raširi ruke, kao da pokrije čitavu dvoranu. Zaista podseća na igrača poput Viktora Vembanjame ili Janisa, Grčkog čudovišta - rekao je Hardavej.
Njegov učinak pohvalio je i trener Arkanzasa Džon Kalipari, koji je istakao da očekuje još veći doprinos ostatka ekipe u toj kategoriji.
- Imao je dabl-dabl, 12 skokova. Kada bih mogao da dobijem i ostale momke da tako skaču… Dobili smo borbu u skoku sa šest razlike, ali želimo da to bude 10 ili 12. Visoki smo. Idite po lopte - poručio je Kalipari.
Mika Murinen je prve nastupe u dresu Arkanzasa dočekao tek u septembru, kada je dobio dozvolu da zaigra u NCAA takmičenju. Prethodni profesionalni angažman usporio je njegov prelazak na američki koledž, ali je finski košarkaš sada dobio priliku da se nametne u novoj sredini. U Partizanu nije uspeo da dobije značajniju minutažu, dok bi mu period u Arkanzasu mogao doneti veću ulogu i prostor za napredak pred naredni NBA draft. Prve dve pripremne utakmice već su mu omogućile da pokaže deo svog potencijala.
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