Kompletna uprava napustila Radnički iz Niša posle poraza od Partizana
Ivica Tončev ide iz kluba
Fudbalski klub Radnički iz Niša oglasio se saopštenjem u kome je obavestio javnost da je nakon poraza od Partizana kompletna uprava podnela ostavku.
Na zvaničnim glasilima kluba objavljeno je sledeće saopštenje, prenosimo ga u celosti:
- Kompletni Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički iz Niša, nakon jučerašnjeg poraza od Partizana, odlučio je da podnese ostavku.
- Nedavno smo promenili trenera u potrazi za rešenjem, ali sada nakon nova tri uzastopna poraza, odlučili smo da mi budemo ti koji će podneti ostavke, a sve u interesu kluba.
- Našem Radničkom želimo da se vrati na ono mesto koje i zaslužuje – u vrh srpske tabele i u evropska takmičenja. Ujedno, želimo da se zahvalimo svim navijačima i ljubiteljima Radničkog iz Niša na dosadašnjoj podršci i ljubavi.
- Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog. Mi ćemo nastaviti da volimo i podržavamo Radnički i u budućnosti - saopšteno je iz Radničkog.
Uskoro opširnije
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