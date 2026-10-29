Fudbal

Kompletna uprava napustila Radnički iz Niša posle poraza od Partizana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 10. 2026. u 18:10 >> 18:39

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Ivica Tončev ide iz kluba

Комплетна управа напустила Раднички из Ниша после пораза од Партизана

FOTO: A. Ilić

Fudbalski klub Radnički iz Niša oglasio se saopštenjem u kome je obavestio javnost da je nakon poraza od Partizana kompletna uprava podnela ostavku.

Na zvaničnim glasilima kluba objavljeno je sledeće saopštenje, prenosimo ga u celosti: 

- Kompletni Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički iz Niša, nakon jučerašnjeg poraza od Partizana, odlučio je da podnese ostavku.

- Nedavno smo promenili trenera u potrazi za rešenjem, ali sada nakon nova tri uzastopna poraza, odlučili smo da mi budemo ti koji će podneti ostavke, a sve u interesu kluba.

- Našem Radničkom želimo da se vrati na ono mesto koje i zaslužuje – u vrh srpske tabele i u evropska takmičenja. Ujedno, želimo da se zahvalimo svim navijačima i ljubiteljima Radničkog iz Niša na dosadašnjoj podršci i ljubavi.

- Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog. Mi ćemo nastaviti da volimo i podržavamo Radnički i u budućnosti - saopšteno je iz Radničkog. 

Uskoro opširnije

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