Tenis

UŽIVO ĐOKOVIĆ - ŠTRUF! Nema brejka, žestoka borba u Bazelu (VIDEO)

М. З.

29. 10. 2026. u 18:48

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Najbolji srpski teniser igra protiv iskusnog Nemca.

УЖИВО ЂОКОВИЋ - ШТРУФ! Нема брејка, жестока борба у Базелу (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

NOVAK ĐOKOVIĆ - JAN LENARD ŠTRUF 3:3 (Prvi set u toku)

Grad: Bazel

Dvorana: Sent Jakobshale

Kapacitet: 9.000

Sudija: Kristijan Raf (Danska)

Nema odmora za Novaka Đokovića (39), koji nastavlja pohod na novu titulu, ovog puta na ATP turniru u Bazelu. Srpski teniser je juče na startu savladao Francuza Uga Ambera (28) sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), pa ga sada u osmini finala očekuje Jan Lenard Štruf (36), kog jako dobro poznaje, jer su se dosad sastali čak osam puta.

TOK MEČA

PRVI SET

19.41 Ne uspeva Đoković ni da dođe u šansu za brejk - 3:3.

19.36 Odlično srpski as izgleda na terenu, siguran je, koristi raznovrsne udarce. Samo jedan poen je prepustio Štrufu za novo vođstvo - 3:2.

19.34 Nemac odlično servira, ređa asove i dolazi do izjednačenja - 2:2

19.30 Bez problema zasad za Novaka. Sigurno drži svoj servis na startu meča - 2:1.

19.27 Uzvratio je Štruf, pre svega, zbog volej-servisa. Đoković mu je uzeo dva poena, ali ipak 1:1 u gemovima.

19.22 Duel u Bazelu je počeo, Novak prvi servira. I sjajno je krenuo, bez izgubljenog poena je dobio prvi gem.

PRE MEČA

19.18 Đoković je trenutno 12. na ATP listi sa 3.090 bodova, pa je i dalje njegov nastup na Završnom turniru u Torinu, gde će igrati osam najboljih na svetu. Ispred njega su trenutno Rafael Hodar sa 3.234 i Aleks de Minor sa 3.280 bodova, a zna se da je Italijan Janik Siner već završio sezonu zbog povrede kolena. Ipak, dobra vest je da je Španac danas poražen u Bazelu od Valentina Vašeroa sa 2:1 (7:6, 2:6, 7:6).

19.11 Apsolutni favorit u ovom okršaju je nekada prvi reket sveta. Osam puta u karijeri je igrao protiv Nemca i ima maksimalan učinak - svih osam pobeda. Poslednji put su se sastali na Ju-Es openu prošle godine, kada je Nole rutinski slavio sa 3:0 (6:3, 6:3, 6:2).

19.05 Završen je meč između Frica i Šapovalova, pobedio je Amerikanac sa 2:0 (6:4, 6:3), pa se očekuje da uskoro na zagrevanje izađu Đoković i Štruf.

19.02 Novak se malo namučio na premijeri turnira u Švajcarskoj, pa je tek posle dva i po sata borbe i preokreta uspeo da preskoči 38. igrača sveta Uga Ambera sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:4). S druge strane, Jan Lenard je bio bolji od svog sunarodnika Janika Hanfmana sa 2:0 (6:4, 6:3).

18.55 Srpski i nemački teniser čekaju kraj duela između Tejlora Frica i Denisa Šapovalova, kako bi izašli na Centralni teren u dvorani "Sent Jakobshale"

18.50 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos meča Novaka Đokovića i Jana Lenarda Štrufa u osmini finala turnira u Bazelu.

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