UŽIVO, ASVEL - PARTIZAN: Ideee! Sjajna košarka crno-belih u Vilerbanu

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Asvela u Vilerbanu u utakmici osmog kola Evrolige.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

ASVEL - PARTIZAN 65:71 (22:19, 14:13, 20:27)

ČETVRTA ČETVRTINA

35. minut - Voters prekida nalet gostiju, nova njegova trojka - 61:69. Beson pogađa za mini seriju gostiju... Koju prekida Hejs - 63:71.

34. minut - Sjajna saradnja Tanasković-Frenks i zakucavanje Amerikanca - 58:66. VILDOZA ZA TRIII! Ide Partizan na dvocifrenu prednost - 58:69! 10:2 Partizana u poslenjem periodu.

33. minut - Odlična košarka crno-belih u ovim trenucima, sada sjajna asistencija Vildoze a Tanasković pogađa uz faul - 56:64.

32. minut - Vildoza za triii! Raste prednost Partizana na 56:62.

31. minut - Sada i sjajna defanzivna reakcija i blokada za Frenksa. Nastavlja Frenks, odlična odbrana na Fodžu Dadi koji izlazi sa loptom u aut.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Evo prvih poena Frenksa u dresu Partizana - 56:56. Ponovo Freeenks, sada za tri! Zatvorio je Amerikanac treći period sa pet vezanih poena, crno-belih imaju tri poena viška pred ulazak u poslednju četvrtinu - 56:59.

Čak 27 poena Partizana u trećem periodu.

Your weekly dose of Lamar Stevens ferocity 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/6DAFa4uIFg — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026

29. minut - Izborio je penale Karlik i bio polovičan za 52:54. Penali za Gača posle još jednog u nizu ofanzivnog skoka domaćih - bio je siguran i rezultat je ponovo izjednačen - 54:54. Faul u napadu za najnovije pojačanje Partizana, Roberta Frenksa. Do kraja 3/4 ostalo je još minut i 15 sekundi. Masa koristi mismeč i donosi prednost domaćinu - 56:54.

28. minut - Važni poeni za Karlika Džonsa, crno-beli održavaju prenost - 50:53. Fodžo Dada pogađa za dva - 52:53.

27. minut - Sjajna sekvenca Tanaskovića i četiri vezana poena za reprezentativca Srbije - 48:51. Lak posao tza Bolomboja nakon što su domaći došli do dva uzastopna ofanzivna skoka - 50:51.

26. minut - U ritmu je Voters, sada njegova trojka - 46:45. Imaće Lamar Stivens dva penala - oba je pogodio za 46:47.

25. minut - Ponovo Itan Tompson, njegova druga trojka u drugom poluvremenu - 41:45. Na drugoj strani Voters za dva - 43:45.

24. minit - Alej-ap i prvi poeni Bolomboja iz igre - 41:40. Nova lepa asistencija Pajole i poeni Hejsa - 41:42. Italijan je tako zabeležio šestu asistenciju, dok centar crno-belih sada ima 11 poena.

23. minut - Pogađa Voters za tri uprkos odličnoj odbrani Partizana, nerešeno je - 39:39. Penali za Hejsa, opet jedan od dva za njega - 39:40.

22. minit - Fantastičan početak treće četvrtine! Trojka Itana Tompsona na otvaranju drugog poluvremena, a zatim i četiri vezana poena Hejsa uz ukradenu loptu Pajole. Serija crno-belih 7:0, odnosno 14:0 ako računamo i kraj drugog perioda! Tajm-aut Parker - 36:39.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Sjajni Vildoza naterao je domaće na izgubljenu loptu, biće napad za Partizan, a pre toga Penjaroja zove minut odmora. Snažno zakucavanje Lamara Stivensa - 36:32. Odlična odbrana crno-belih, nisu pogodili domaći na isteku vremena... Kraj prvog poluvremena, Partizan gubi 36:32 posle 20 minuta košarke.

Najefikasniji u ekipi Partizana je Lamar Stivens sa devet poena, a prati ga Antonio Rivs sa pet. Kod Asvela Peti Mils je ubacio osam, a Džej Krauder sedam poena.

Rezultat na poluvremenu utakmice 8. kola Evrolige u Lionu ASVEL 3️⃣6️⃣ - 3️⃣2️⃣ #KKPartizan 'Ajmo crno-beli!✊🏽 https://t.co/3FAtiDdVCa — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 28, 2026

19. minut - Ovo je falilo Partizanu, brza serija od 5:0. Prvo je Vildoza pogodio za tri, a zatim je Tompson imao lak posao ispod obruča, nakon što se borbeni Hejs izborio za loptu. Tajm-aut Parker.

18. minut - Nije dobro! Raste prednost domaćih posle poena Kraudera u kontri - 34:25. Novi promašaj Džonsa, šalje ga Penjaroja na klupu. Sada još veći promašaj Tompsona u šutu za tri, nova loša utakmica za njega. Goč šalje domaće na maksimalnih +11 (36:25).

16. minut - Deseti ofanzivni skok domaćih i poeni Sestine - 29:23. Uzvraća Karlik Džons, koji postiže tek svoj četvrti poen večeras. Na drugoj strani trojka Uga Besona, tajm-aut zove Penjaroja - 32:25.

15. minut - Čak devet ofanzivnih skokova Asvela za četvrtinu i po, srećom pa ih preterano ne koriste. Idemo na TV tajm-aut. Rezultat u 2/4 glasi - 5:4 za domaće.

14. minut - Dosta promašaja u čvrsta odbrana krase drugi period. Sada je uz dosta muka uspeo da poentira Peti Mils, a na drugoj strani Hejs maši zicer. Izborio je Itan Tompson dva slobodna bacanja i bio je polovičan - 26:23. Njegov prvi poen večeras. Pokušao je Frenks za tri ali je domacio samo do prvog obruča. I dalje je bez poena u dresu novog kluba.

13. minut - Pajola za tri! Prvi poeni Partizana posle dva i po minuta igre u drugoj četvrtini.

11. minut - Nisu iskoristili igrači Đoana Penjaroje prvi napad u drugom periodu. Zato Peti Mils jeste - 24:19.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Ide i trojka Rivsa, pet njegovih vezanih poena - 21:19. Pravi Tanasković faul u napadu na 16 sekundi do kraja prvog perioda, imaće domaći napad. Nisu poentirali Franzuci, pošto Voters nije uspeo da pogodi za dva uz zvuk sirene, odlična odbrana Stvensa. Kraj prve četvrtine - 22:19.

1/4 | EuroLeague round 08 |📍Lyon, France @LDLCASVEL 22 - 19 #KKPartizan https://t.co/kfvkz1CSQG — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 28, 2026

9. minut - Na terenu je Robert Frenks, koji beleži prve minute u dresu kluba iz Humske. Evo poena za crno-bele, lep flouter i pogodak Rivsa - 19:16. Uzvratio je Peti Mils na drugoj strani - 21:16.

8. minut - Četvrti poen Mase posle novog ofanzivnog skoka domaćih - 19:14. Promašaj Hejsa na drguoj strani.

7. minut - Ponovo je Stivens na liniji penala, a ovog puta je bio stoprocentan - 15:13. Ofanzivni skok domaćina i poeni Vašingona na obruču - 17:13. Oprobaće se ponovo Hejs sa slobodnih bacanja, bio je polovičan - 17:14.

6. minut - Upisuje se Peti Mils i prekida seriju gostiju - 13:11. Izborio je borbeni Stivens dva slobodna bacanja posle ofanzivnog skoka, ali je oba promašio.

5. minut - Ponovo Hejs, lepo dodavanje Pajole - 11:9. Divnoooo! Alej-ap Karlika za Stivensa koji zakucava i primorava Parkera da zove tajm-aut. Serija 10:0 Partizana - 11:11.

4. minut - Izborio je Hejs dva penala. Prvo je debeleo promašio, ali se ispravio u drugom pokušaju i pogodio - 11:4. Usledila je odlična odbrana gostiju, kontra i trojka Stivensa na dodavanje Pajole. Serija crno-belih 6:0 za 11:7.

3. minut - Džoel Bolomboj siguran sa penala, Asvel ima +10. Evo konačno prvih poena Partizana iz igre, delo su Karlika Džonsa - 11:3.

2. minut - Polovičan Lovernj sa penala, crno-beli konačno dolaze do koša. Na drugoj strani isuviše laki poeni Goča - 9:1.

1. minut - Serija domaćina 7:0 u prvom minutu. Prve poene na utakmici postiže Džej Krauder, NBA veteran. Gube crno-beli loptu i na drugoj strani Goč dolazi do lakih poena. Ponovo su se odbranili igrači Asvela, a zatim Krauder pogađa za dva uz prekšraj Stivensa - 7:0

UOČI UTAKMICE

19.57 - Startne petorke:

Džons, Pajola, Tompson, Stivens i Lovernj

Beson, Voters, Goč, Krauder i Bolomboj

19.50 - SASTAVI:

PARTIZAN - Olman, Džons, Pajola, Vildoza, Tompson, Rivs, Stivens, Lakić, Frenks, Tanasković, Hejs, Lovernj.

ASVEL - Vašington, Mils, Fodžo, Goč, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder, Masa, Bolomboj

19.43 - Najefikasniji igrači u timu Tonija Parkera u dosadašnjem toku sezone su Peti Mils sa 14,5 poena i Ugo Beson sa 12,4 poena po utakimci.

Na drugoj strani, predvodnik crno-belih iz Beograda je Karlik Džons, koji igra sjajno od početka sezone i prosečno beleži 16,4 poena uz gotovo šest asistencija.

19.39 - Sudijski trio za večerašnji duel: Huan Karlos Garsija, Marcin Kovalski, Rejn Perandi.

19.35 - Crno-beli su vezali dva trijumfa u kojima su bili na ivici provalije – najpre su u evroligaškom derbiju savladali Crvenu zvezdu sa 85:82, zahvaljujući trojci Alesandra Pajole u samoj završnici, a potom su u Subotici bili bolji od Spartaka rezultatom 82:80.

19.27 - U sastavu je i Antonio Rivs, koga ćemo takođe prvu put gledati u Evroligi, poput Frenksa.

Međutim, sjajni bek je već debitovao u dresu novog kluba u pobedi nad Spartakom u Subotici. Upravo je on rešio meč pogotkom sa poludistance na tridesetak sekundi do kraja. Utakmicu se završio sa 11 poena i tri asistencije.

19.16 - Debituje Robert Frenks!

Poslednje pojačanje Partizana je u sastavu za duel protiv Asvela i očekuje se da upiše prve minute u dresu crno-belih. Koliku će minutažu trener Đoan Penjaroja poveriti krilnom centru u Vilerbanu, ostaje da se vidi.

19.10 - Ekipa Đoana Penjaroje iz Vilerbana započinje duplo evroligaško kolo. Posle uvodne tri pobede, a zatim i tri vezana poraza, crno-beli su se vratili na pobednički kolosek trijumfom nad Crvenom zvezdom u prvom derbiju u sezoni. Večeras imaju priliku da upišu drugi uzastopnu pobedu i odu na 5:3.

19.05 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti dobrodošli na naš lajv blog, gde ćemo zajedno pratiti utakmicu između Asvela i Partizana u kojoj će crno-beli pokušati da dođu do petog trijumfa u eliti.

Standings provided by Sofascore