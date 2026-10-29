UŽIVO, ZVEZDA - BAJERN: Posle demoliranja Makabija, vreme je za Bavarce - Navaro šokirao

Košarkaši Crvene zvezde i Bajerna od 20.00 igraju utakmicu devetog kola Evrolige u Beogradskoj areni. Dešavanja sa utakmice pratite na lajv blogu Večernjih novosti.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

CRVENA ZVEZDA - BAJERN 20.00 (Arena 1 Premijum)

UOČI UTAKMICE

19.36 - Sudijski trio: Mehdi Difala, Alberto Baena, Maksim Buber.

19.30 - Napravio je jednu promenu Ibon Navaro u odnosu na duel sa Makabijem. Umesto Ebuke Izundua u sastavu je Džonatan Motli, prvi put u Evroligi od kada se poredio. Van tima su i Patrik Boldvin i Nikola Đurišić.

19.20 - U prethodnih pet mečeva - Bajern je protiv Crvene zvezde slavio u poslednja četiri navrata.

Poslednji put kada su crveno-beli pobedili ovaj nemački tim bilo je 20. novemvar 2024. godine i tada su slavili rezultatom 101:77. Od tog trenutka Bavarci su vezali četiri trijumfa, od kojih se posebno izdvaja onaj iz 15. aprila prošle godine u plej-inu Evrolige.

19.16 - Bavarci su u lošem nizu, tačnije u seriji od tri uzastopna poraza. Redom su ih rušili Bešiktaš u Istanbulu, te Dubai i Barselona u Minhenu. Pokušaće večeras tim Antona Gavela da prekine crni niz i dođe do treće pobede u eliti, pošto su u ovom trenutku na skoru 2:6.

19.08 - Ekipa Ibona Navara se brzo oporavila od poraza u večitom derbiju od Partizana i ušla je perfektno u ovonedeljno duplo evroligaško kolo. U Beogradu je savladan Makabi sa ubedljivih 100:78, a do trijumfa su crveno-bele vodili Tajson Karter sa 24 poena, Džered Vatler je dodao 21, Džordan Nvora 18, dok je Kris Džons meč završio sa osam poena i devet asistencija.

19.05 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti dobrodošli na direktan tekstualni prenos utakmice iz Beogradska arene, u kojoj će srpski predstavnik pokušati da dođe do šestog trijumfa ove sezone u eliti.