Politika

SUTRA U 11 SATI: Ana Brnabić će u Predsedništvu održati konferenciju za medije

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29. 10. 2026. u 18:41

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PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić održaće sutra u 11.00 časova konferenciju za novinare.

СУТРА У 11 САТИ: Ана Брнабић ће у Председништву одржати конференцију за медије

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Konferencija će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, saopštila je pres služba Skupštine Srbije.

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