Alkaraz slomio otpor Basilašvilija za plasman u četvrtfinale Beča
Karlos Alkaraz obezbedio je mesto među osam najboljih na turniru u Beču, pošto je u dva seta bio bolji od Nikoloza Basilašvilija rezultatom 6:1, 7:6.
Španski teniser je odlično otvorio meč i prvi set rešio za svega 28 minuta. Ipak, Basilašvili je u nastavku podigao nivo igre i uspeo da učini duel znatno neizvesnijim. Drugi set stigao je do taj-brejka, gde je Alkaraz pokazao više sigurnosti i priveo meč kraju bez potrebe za odlučujućim setom.
Drugom nosiocu ovo je druga pobeda u Beču, nakon što je na početku turnira savladao Karena Hačanova, čime je nastavio pohod na titulu na ATP 500 takmičenju.
Naredni rival biće mu Tomi Pol, koji je do četvrtfinala stigao ubedljivim trijumfom nad Lučanom Darderijem, prepustivši Italijanu samo dva gema u celom meču (6:1, 6:1).
Alkaraz juri treću titulu ove turbulentne sezone u Beču, pošto je do sada osvojio Australijan Open i Tokio.
Preporučujemo
Radiće opet sa Špancem! Bivši trener Alkaraza ima novog pulena!
29. 10. 2026. u 14:34
Užas! Poznata sportistkinja poginula u jezivoj železničkoj nesreći!
29. 10. 2026. u 13:57
Uhapšeno osam navijača Partizana!
29. 10. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Uhapšeno osam navijača Partizana!
Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.
29. 10. 2026. u 13:46
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)