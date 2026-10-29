Alkaraz slomio otpor Basilašvilija za plasman u četvrtfinale Beča

Karlos Alkaraz obezbedio je mesto među osam najboljih na turniru u Beču, pošto je u dva seta bio bolji od Nikoloza Basilašvilija rezultatom 6:1, 7:6.

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Španski teniser je odlično otvorio meč i prvi set rešio za svega 28 minuta. Ipak, Basilašvili je u nastavku podigao nivo igre i uspeo da učini duel znatno neizvesnijim. Drugi set stigao je do taj-brejka, gde je Alkaraz pokazao više sigurnosti i priveo meč kraju bez potrebe za odlučujućim setom.

Drugom nosiocu ovo je druga pobeda u Beču, nakon što je na početku turnira savladao Karena Hačanova, čime je nastavio pohod na titulu na ATP 500 takmičenju.

Naredni rival biće mu Tomi Pol, koji je do četvrtfinala stigao ubedljivim trijumfom nad Lučanom Darderijem, prepustivši Italijanu samo dva gema u celom meču (6:1, 6:1).

Alkaraz juri treću titulu ove turbulentne sezone u Beču, pošto je do sada osvojio Australijan Open i Tokio.