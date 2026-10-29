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IZRAELCI SE INFILTRIRALI U IRAN, PA SPREMALI BRUTALAN NAPAD: Teheran razbio četiri ćelije, ono što su pronašli ledi krv

Али Рзави

29. 10. 2026. u 19:33

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U centralnom i južnom delu iranske pokrajine Sistan i Beludžistan razbijene su četiri terorističke ćelije, a uhapšeno je 16 njihovih pripadnika, od kojih su neki došli iz inostranstva, saopštilo je obaveštajno odeljenje te pokrajine.

ИЗРАЕЛЦИ СЕ ИНФИЛТРИРАЛИ У ИРАН, ПА СПРЕМАЛИ БРУТАЛАН НАПАД: Техеран разбио четири ћелије, оно што су пронашли леди крв

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Obaveštajno odeljenje Sistana i Beludžistana saopštilo je da su identifikovane četiri terorističke ćelije povezane sa SAD i, kako je navedeno, "cionističkim neprijateljem", kao i da je uhapšeno 16 njihovih pripadnika u centralnom i južnom delu pokrajine, prenosi Tasnim.

Kako se navodi u saopštenju, pripadnici bezbednosnih službi, uz pomoć dojava građana, kontinuiranog obaveštajnog i operativnog nadzora i saradnje sa drugim bezbednosnim organima, identifikovali su četiri ćelije u različitim delovima centralnog i južnog Sistana i Beludžistana i uhapsili 16 osumnjičenih, od kojih su neki došli iz inostranstva.

Neki od uhapšenih učestvovali su u ubistvu grupe policajaca u Iranšehru. Nakon hapšenja, predati su pravosudnim organima.

Bezbednosne snage zaplenile su oružje i borbenu municiju, uključujući devet pušaka „kalašnjikov“, dve američke puške M4 i sedam pištolja sa pripadajućom municijom.

U okviru daljih aktivnosti protiv, kako je navedeno, američko-cionističke špijunske i medijske mreže, identifikovane su i uhapšene još tri osobe osumnjičene da su prikupljale i prosleđivale informacije o lokacijama odbrambenih i bezbednosnih objekata na jugu pokrajina.

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