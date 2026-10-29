Ekonomija

OGLASILA SE NBS: Stigle nove informacije o kursu evra i dolara

D.D.

29. 10. 2026. u 07:52

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ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5235 dinara.

ОГЛАСИЛА СЕ НБС: Стигле нове информације о курсу евра и долара

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5235 dinara.

Dinar će prema evru biće nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, kao i od početka godine, navodi Narodna banka Srbije (NBS).

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 105,5348 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,5 odsto, a od početka godine za 5,3 odsto.

(Informer)

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