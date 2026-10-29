OGLASILA SE NBS: Stigle nove informacije o kursu evra i dolara
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5235 dinara.
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5235 dinara.
Dinar će prema evru biće nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, kao i od početka godine, navodi Narodna banka Srbije (NBS).
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 105,5348 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,5 odsto, a od početka godine za 5,3 odsto.
(Informer)
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