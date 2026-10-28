DINKO GRUHONJIĆ: Beograd je krivac za ratove devedesetih
DINKO Gruhonjić poručio je da je Beograd glavni krivac za ratove devedesetih.
Govoreći za hrvatski Telegram, Gruhonjić je naveo da je Srbija nije klasično tranziciono, već postratno društvo.
- Ne može ništa ići brzo, zato što smo mi propadali čisto da podsetim 40 godina, zato što mi nismo tipično tranziciono društvo, mi smo društvo koje je post-ratno društvo i to ne bilo kako post-ratno, nego post-agresorsko društvo - kaže Gruhonjić.
- Zvanični Beograd je bio glavni uzročnik ratova u regionu, glavni uzročnik toga što je Srbija bila izolovano ostrovo tokom 90. godina, tako da ne trebate iluzije dakle mislim da je važnije postaviti zdravu diagnozu, da bi smo mogli da prepišemo lekove koji treba da se uzimaju, a zdrava dijagnoza znači da je reč o devastiranom društvu, o društvu koje koje ne može, koje u startu mora da se rastane od iluzije, da može preko noći, da nam bude bolje - kaže Gruhonjić.
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