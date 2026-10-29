Kakav meč u Beču: Medvedev bio na ivici poraza, pa napravio preokret i pobedio
RUS se izvukao iz nezgodne situacija i ostvario pobedu.
Danil Medvedev bio je na ivici poraza na turniru od Beču u meču sa Kameronom Norijem, ali uspeo je da slavi sa 4:6, 6:3, 7:6(1).
Britanac je u trećem setu pri rezultatu 4:5 imao meč loptu na svoj servis. Ipak, nije uspeo da je iskoristi i taj gem je izgubio.
Potom su teniseri bili sigurni i otišlo se u taj-brejk. Prvi poen dobio je 41. na ATP listi, a onda je usledila serija Moskovljanina od sedam poena što je značilo da je završen meč koji je trajao dva sata i 33 minuta.
Medvedev će u četvrtfinalu turnira u Beču igrati protiv veterana iz Francuske Adrijana Manarina.
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