ZAPAD PRITISKA, RUSIJA MENJA PRAVAC: Evo koju novu rutu je Moskva našla za izvoz pšenice

RUSIJA, najveći svetski izvoznik pšenice, prvi put se okrenula arktičkoj morskoj ruti kako bi isporučila žito na međunarodna tržišta, tražeći alternativne luke za one na Crnom i Baltičkom moru.

Foto: AI generated/ChatGPT

Trgovačka luka Murmansk i kompanija za trgovinu žitom Demetra Holding objavile su da se utovaruje 3.400 tona žita iz "ključnih poljoprivrednih regiona".

Murmansk se nalazi u Kolskom zalivu Barencovog mora, a njegova luka se ne zamrzava, uprkos tome što se grad nalazi 200 kilometara severno od Arktičkog kruga.

- U vreme kada se tradicionalne izvozne rute suočavaju sa ograničenjima, trgovačka luka Murmansk brzo otvara alternativnu rutu ka stranim tržištima za ruske poljoprivrednike - navodi se u saopštenju luke.

Dvadeset osam hiljada tona pšenice stiglo u Kazablanku

Rusija prilagođava izvozne rute zbog čestih napada dronova na brodove u Crnom i Azovskom moru, a pošiljke žita preko Kaspijskog jezera se povećavaju.

Oko 28 hiljada tona pšenice trebalo bi da bude utovareno u Murmansku na brod koji je na putu ka marokanskoj luci Kazablanka, izvestio je Rojters, pozivajući se na podatke o brodarstvu i neimenovane izvore iz industrije, piše Indeks.

Rusija je preusmerila pšenicu za izvoz uglavnom u baltičke luke, koje su u septembru prevezle 1,2 miliona tona, ili više od 60 procenata ukupnog ruskog izvoza žitarica morskim putem. Kompanije su prenamenile terminale koji su se ranije koristili za utovar đubriva i uglja za rukovanje žitaricama, napomenuo je Rojters.

(BizPortal)

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