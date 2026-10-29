Ekonomija

ZAPAD PRITISKA, RUSIJA MENJA PRAVAC: Evo koju novu rutu je Moskva našla za izvoz pšenice

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 15:01

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RUSIJA, najveći svetski izvoznik pšenice, prvi put se okrenula arktičkoj morskoj ruti kako bi isporučila žito na međunarodna tržišta, tražeći alternativne luke za one na Crnom i Baltičkom moru.

ЗАПАД ПРИТИСКА, РУСИЈА МЕЊА ПРАВАЦ: Ево коју нову руту је Москва нашла за извоз пшенице

Foto: AI generated/ChatGPT

Trgovačka luka Murmansk i kompanija za trgovinu žitom Demetra Holding objavile su da se utovaruje 3.400 tona žita iz "ključnih poljoprivrednih regiona".

Murmansk se nalazi u Kolskom zalivu Barencovog mora, a njegova luka se ne zamrzava, uprkos tome što se grad nalazi 200 kilometara severno od Arktičkog kruga. 

- U vreme kada se tradicionalne izvozne rute suočavaju sa ograničenjima, trgovačka luka Murmansk brzo otvara alternativnu rutu ka stranim tržištima za ruske poljoprivrednike - navodi se u saopštenju luke.

Dvadeset osam hiljada tona pšenice stiglo u Kazablanku

Rusija prilagođava izvozne rute zbog čestih napada dronova na brodove u Crnom i Azovskom moru, a pošiljke žita preko Kaspijskog jezera se povećavaju.

Oko 28 hiljada tona pšenice trebalo bi da bude utovareno u Murmansku na brod koji je na putu ka marokanskoj luci Kazablanka, izvestio je Rojters, pozivajući se na podatke o brodarstvu i neimenovane izvore iz industrije, piše Indeks.

Rusija je preusmerila pšenicu za izvoz uglavnom u baltičke luke, koje su u septembru prevezle 1,2 miliona tona, ili više od 60 procenata ukupnog ruskog izvoza žitarica morskim putem. Kompanije su prenamenile terminale koji su se ranije koristili za utovar đubriva i uglja za rukovanje žitaricama, napomenuo je Rojters.

(BizPortal)

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