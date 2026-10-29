Htela ga Zvezda, cela Srbija je pričala o njemu, a danas je dao gol posle 11 meseci
Poslednji pogodak postigao je 27. novembra 2025. godine.
Mihajlo Banjac ponovo se upisao u strelce, pošto je u pobedi Krila Sovjetov nad Dinamom iz Mahačkale (2:0) u Kupu Rusije postigao pogodak u 68. minutu.
Srpski vezista tako je prekinuo golgeterski post dug nešto više od 11 meseci, a njegov put u inostranstvu ponovo je podsetio na period kada je važio za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera u Srbiji.
Banjac je svojevremeno bio jedan od najvećih prospekata domaćeg fudbala. O njegovom potencijalu mnogo se govorilo, a dobre partije u dresu TSC-a iz Bačke Topole privukle su pažnju Crvene zvezde.
Crveno-beli su ga želeli u svojim redovima 2022. godine i bili su spremni da klubu iz Bačke Topole uplate milion evra na račun, ali vezista tada nije želeo da se preseli na Marakanu.
Umesto toga, Banjac je karijeru nastavio u Rusiji, gde je prvo nosio dres Krasnodara, a od prošlog leta je član Krila Sovjetov iz Samare. Za Krasnodar je odigrao 65 utakmica, postigao tri gola i zabeležio osam asistencija, pre nego što je u Krila Sovjetov stigao kao slobodan igrač.
Povratak u golgetersku formu, nakon 11 meseci posta, stigao je u duelu sa Dinamom iz Mahačkale.
Banjac je u 68. minutu potvrdio trijumf svog tima, pošto je Dominik Oroz glavom prebacio loptu sa prve stative na drugu, gde se srpski fudbaler našao na pravom mestu. Prethodno je Amar Rahmanović u 32. minutu doveo Krila Sovjetov u vođstvo, nakon što se lopta odbila od prečke.
Od prethodnog pogotka, koji je postigao protiv Kamaza 27. novembra 2025. godine, prošlo je nešto više od 11 meseci.
Banjac je prošle sezone odigrao 35 utakmica za klub iz Samare i postigao jedan gol, dok je u aktuelnoj takmičarskoj godini upisao 11 nastupa.
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