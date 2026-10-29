Ko je lepotica koja je zablistala na dodeli Zlatne lopte? (FOTO)
Privukla je veliku pažnju kamera
Dok je fudbalski svet čekao da vidi ko će poneti prestižnu Zlatnu loptu, jedna dama ukrala je deo pažnje na svečanosti u Londonu u ponedeljak. Italijanska sportska novinarka i televizijska voditeljka Eleonora Inkardona zablistala je na crvenom tepihu, a njen izgled postao je tema u svim medijima!
Zvezda televizije DAZN pojavila se na ceremoniji u elegantnoj crnoj haljini sa dubokim izrezom, a fotografije sa događaja ubrzo su osvanule na društvenim mrežama. Britanski „San“ posvetio joj je tekst, ističući da je svojim izdanjem privukla veliku pažnju, dok su joj pratioci ostavljali brojne komplimente.
OD SICILIJE DO VELIKE FUDBALSKE SCENE
Eleonora Inkardona ima 35 godina, rođena je u mestu Kjaramonte Gulfi na Siciliji, a put do televizijskih kamera nije bio unapred zacrtan. Prvobitno je studirala pravo, ali je interesovanje za medije i javni nastup vremenom prevagnulo.
U javnosti se prvi put ozbiljnije predstavila 2010. godine, kada je učestvovala na izboru za mis Italije. To iskustvo otvorilo joj je vrata sveta modelinga i televizije, a kasnije je izgradila karijeru u sportskom novinarstvu.
Danas je jedno od prepoznatljivih lica italijanskog DAZN-a, gde prati fudbalska dešavanja i utakmice Serije A. Njena popularnost odavno se ne završava na televizijskim ekranima – na Instagramu ima oko 1,5 miliona pratilaca, koji prate njene poslovne angažmane, putovanja i modne kombinacije.
LjUBAV SA ITALIJANSKIM FUDBALEROM
Pažnju javnosti privlači i njen privatni život. Inkardona je u vezi sa italijanskim fudbalerom Samjueleom Rikijem, vezistom koji je član Koma, na pozajmici iz Milana.
Riki je deset godina mlađi od nje, a njihova veza dodatno je zainteresovala ljubitelje fudbala i poznatih ličnosti.
Ipak, Eleonora je izgradila sopstveno ime u svetu sportskih medija. Od pojavljivanja na izboru lepote do izveštavanja sa velikih fudbalskih događaja, postala je ličnost koju publika prepoznaje i van italijanskih granica. Na ovogodišnjoj ceremoniji Zlatne lopte u Londonu još jednom je pokazala da crveni tepih može da bude pozornica i za one koji nisu došli po fudbalsko priznanje.
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