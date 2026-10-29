RUSIJA je spremna za rat sa Evropom, ali ga ne želi. Ovo je izjavio predsednik RF Vladimir Putin.

Photo: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

„Pre svega, mi smo spremni, ali ne želimo nikakav rat sa Evropom”, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon samita Rusija–Afrika.

On je naglasio da se mnogi u Evropi pripremaju za rat sa Rusijom do 2030. godine. Međutim, ako bi taj rat otišao predaleko, ne bi bilo pobednika, primetio je ruski predsednik.

Tokom svog obraćanja, predsednik se osvrnuo i na nedavni razgovor sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom. Putin je napomenuo da su ga lideri ovih zemalja pozvali na sopstvenu inicijativu, smatrajući to ispravnim potezom, uprkos kritikama sa kojima su se suočili u Evropi. Šef države je takođe istakao da u Evropi postoje političari zainteresovani za uspostavljanje konstruktivnog dijaloga sa Rusijom.

Pored toga, predsednik je naglasio stav Moskve: ruska strana podržava sve korake usmerene na obnavljanje potpunih i sveobuhvatnih odnosa sa evropskim državama.

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