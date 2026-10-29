Ekonomija

EVROPSKI BERZANSKI INDEKSI NEUJEDNAČENI: Gas dostigao najvišu cenu za četiri godine, nafta Brent 114 dolara

T.J.

29. 10. 2026. u 10:12

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EVROPSKI berzanski indeksi su danas neujednačeni, nafta Brent se prodaje za oko 114 dolara po barelu, dok tržišta očekuju podatke o američkom privrednom rastu i ličnoj potrošnji, kao i odluku Evropske centralne banke (ECB) o kamatnim stopama koja će biti saopštena u 14.15 časova.

ЕВРОПСКИ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКСИ НЕУЈЕДНАЧЕНИ: Гас достигао највишу цену за четири године, нафта Брент 114 долара

Foto: AI generated

Investitori očekuju da Evropska centralna banka danas zadrži kamatne stope na istom nivou, ali traže signale o mogućem novom povećanju u decembru, prenosi Rojters.

Cena nafte Brent je u 9.30 sati pala za 0,99 odsto na 114,263 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,44 odsto na 101,332 dolara.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 99,095 evra za megavat-sat, odnosno oko 1.040 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Cena gasa u Evropi je dostigla najviši nivo za skoro četiri godine, odnosno od decembra 2022.

Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi 74,6 odsto, znatno ispod uobičajenog nivoa za ovaj period, a kompanija Katar enerdži je produžila obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra, preneo je Rojters.

Prema podacima sa berzi, nemački indeks DAX porastao je za 0,32 odsto, francuski CAC 40 za 0,65 odsto, britanski FTSE 100 za 0,48 odsto, dok je italijanski FTSE MIB pao za 0,34 odsto, a moskovski MOEX za 0,69 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11433 dolara. Cena zlata je pala na 4.034,98 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9970 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 0,19 odsto na 52.475,10 poena, S&P 500 za 0,28 odsto na 7.743,98 poena, a Nasdak za 0,27 odsto na 26.549,85 poena.

Slabiji rezultati Alfabeta, vlasnika Gugla, kao i zabrinutost zbog velikih ulaganja u veštačku inteligenciju oborili su akcije kompanije oko 10 odsto u trgovanju nakon zatvaranja američkih berzi.

Američke Federalne rezerve su sinoć odlučile da zadrže referentnu kamatnu stopu u rasponu od 3,75 do četiri odsto.

(Tanjug)

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