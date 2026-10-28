Stanojević zadovoljan, ali priznaje: Patili smo, ovim momcima je preko potreba podrška (VIDEO)

Trener crno-belih srećan zbog jako važne pobede u Nišu.

FOTO: FK Partizan

Uspeli su fudbaleri Partizana da prekinu niz od dva uzastopna poraza, savladali su Radnički u gostima sa 3:2 (2:0) u odloženoj utakmici 4. kola i tako ostvarili tek četvrtu pobedu u Superligi ove sezone.

Odigrali su Beograđani jako dobro prvo poluvreme na "Čairu", poveli sa 2:0 golovima Žea i Stefana Milića, ali su onda u nastavku dozvolili domaćinu da se vrati i unese neizvesnost.

Ipak, nova tri boda su upisana, pa je Aleksandar Stanojević (53) na najlepši način proslavio 53. rođendan i obeležio svoj četvrti povratak na klupu crno-belih.

- Utakmica je bila izvanredna za gledanje. Pet golova, sve vreme dramatična. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, ali smo u nastavku rano primili gol i ušli u nervozu. Radnički je jako dobro odigrao, bez obzira na sve probleme i odsustvo velikog broja igrača. Nije nam bilo lako, ali uzeli smo tri boda, zaslužili smo to i idemo dalje, a Nikoli Drinčiću želim sve najbolje u nastavku sezone - poručio je Stanojević.

Iskusni stručnjak je potom otkrio kako su izgleda prethodna dva dana rada sa ekipom i šta je rekao igračima.

- Nisam mogao nešto mnogo da pametujem za ovo malo vremena. Pokušali smo da implementiramo dve-tri stvari u igri, ali nismo još sinhronizovani. Uglavnom sam se trudio da pričam sa momcima na pozitivan način, nije tu bilo nekog specijalnog rada na terenu, više na psihološkom planu. Partizan prolazi kroz težak period, to je jasno, patili smo i na ovom meču. Rekao sam već da je ovaj tim letos protiv Hetafea odigrao možda najbolju evropsku utakmicu u poslednjih deset godina. Kvaliteta ima, ali moramo da podignemo samopouzdanje - naglasio je Stanojević.

FOTO: FK Partizan Nikola Drinčić i Aleksandar Stanojević

Na kraju se novi šef struke "parnog valjka" osvrnuo na ono što sledi, a to je duel sa Zemunom u nedelju na stadionu JNA.

- Mene su navijači bezbroj puta podržali, pa su me i kudili, a sada samo neka budu uz ekipu. Od 1988. godine sam u ovom klubu i nikada nisam doživeo da tim ima podršku publike kao što je to bilo u prethodnom periodu. To je fenomenalno i vole bih da samo tako i nastave - podvukao je Stanojević.

S druge strane, Nikola Drinčić (42) doživeo je i treći poraz od povratka na klupu Radničkog.

- Treneru Stanojeviću čestitke na pobedi, a Partizanu želim svu sreću. Ovo mi je 15. dan od dolaska u klub, napredujemo, pa sam nekim delovima u igri zadovoljan, ali ima i onih kojima nisam. Disciplina je najvažnija, o tome stalno pričam. Drugo poluvreme je bilo izuzetno dobro i model kako želim da Radnički izgleda na terenu. Imamo još prostora za nadogradnju i uz dodatnu selekciju igrača tokom zimske pauze možemo da napravimo dobre stvari. Siguran sam da možemo da se izvučemo iz ove teške situacije - zaključio je Drinčić.

Standings provided by Sofascore