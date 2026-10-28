HE „DABAR“ SVE BLIŽA ZAVRŠETKU: Dovodni tunel hidroelektrane, dugačak 12.125 metara, dobio betonsku oblogu

ZAVRŠENO je betoniranje glavnog dovodnog tunela Hidroelektrane "Dabar", dugog 12.125 metara, čime je okončan jedan od najzahtevnijih delova izgradnje ovog energetskog objekta u okviru Hidrosistema "Trebišnjica".

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Preostalo je da se obave završni radovi, nakon čega bi tunel trebalo da bude predat investitoru. Poslednja betonska obloga ugrađena je na tunelu koji povezuje Nevesinjsko polje sa vodostanom buduće hidroelektrane. Završetak betoniranja obeležen je vatrometom, čime je simbolično proslavljen uspešan završetak te faze projekta.

Danilo Ilić, direktor HE "Dabar", istakao je da je reč o velikom inženjerskom poduhvatu, u kojem su učestvovali investitor, izvođači radova, Vlada RS i lokalne zajednice.

- Ovo je izuzetan poduhvat, ne samo za "Elektroprivredu" (EP), već i u inženjerskom smislu. Rezultat je timskog rada svih učesnika u projektu - rekao je Ilić.

Nakon završetka glavnih građevinskih radova ostalo je čišćenje tunela, postavljanje završnih zaštitnih ograda i asfaltiranje.

Investicija od 90 miliona evra LUKA Petrović, direktor ERS, istakao je da je završetak betoniranja značajan jer je reč o najdužem hidrotehničkom tunelu na Balkanu i drugom po dužini u jugoistočnoj Evropi. - Reč je o najdužem tunelu izgrađenom u poslednjih 35 godina u regionu. Za tunel je EP izdvojila 113 miliona KM, a sa dodatnim troškovima dostićiće oko 90 miliona evra - rekao je Petrović.

Istovremeno se nastavlja izgradnja ostalih objekata neophodnih za funkcionisanje hidroelektrane, u okviru drugog ugovora sa kineskom kompanijom. Radovi na vodostanu već su u toku, a nakon završetka iskopa očekuje se početak radova na drugim objektima.

Ljubiša Pilipović, direktor ovog projekta, zadovoljan je što je posao priveden kraju, ističući da je izvođač ispunio obećanje dato tokom obeležavanja proboja tunela.

- Sada ugrađujemo poslednje kubike betona u ukupnu dužinu od 12.125 metara dovodnog tunela - rekao je Pilipović.

Ukazao na brojne izazove tokom realizacije projekta. Zbog složenih uslova, bilo je potrebno primeniti i drugačiju tehnologiju iskopa, koja je podrazumevala izgradnju veštačkog tunela, a potom izradu sekundarne, odnosno završne obloge.

- Ostali su završni radovi, nakon čega tunel predajemo investitoru, a potom i na upotrebu - naveo je Pilipović.

Značaj završetka ove faze projekta istakao je i predsednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je ranije objavio da se betoniranje obloge privodi kraju, ocenjujući da je reč o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u Srpskoj.