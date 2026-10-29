TABAKOVIĆEVA STALA NA PUT ŠIRENJU PANIKE: NBS drži banke pod lupom

NARODNA banka Srbije u okviru svojih zakonskih nadležnosti prati relevantne pokazatelje poslovanja banaka i procenjuje rizike kojima su one izložene ili bi mogle biti izložene, u skladu sa važećim propisima i metodologijom supervizorske procene, saopštila je danas guvernerka centralne banke Jorgovanka Tabaković.

Foto: N. Skenderija

Ona je istakla da su sve banke koje posluju u Srbiji dužne da u kontinuitetu ispunjavaju propisane zahteve u pogledu kapitala, likvidnosti, upravljanja rizicima i kvaliteta poslovanja.

Kako je navela, širenjem neproverenih i senzacionalističkih navoda, jednaku štetu trpimo svi, kao građani iste države.

Guverka NBS je istakla da stabilnost finansijskog sistema počiva na poverenju i odgovornosti.

- Ako verujemo u bolju budućnost, naše odluke ne smeju da budu vođene strahom od nje, već poverenjem u činjenice. Podsećam da je Narodna banka Srbije i u uslovima potpunog prekida lanaca snabdevanja tokom pandemije obezbeđivala dovoljne količine efektivnog stranog novca i aktivno preduzimala mere iz svoje nadležnosti da svojim odmerenim i na činjenicama zasnovanim odlukama, olakša predvidivost i građanima i privredi - navela je Tabakovićeva.

Kaže da NBS, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, Zakonom o bankama i drugim relevantnim propisima, kontinuirano vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka, sa ciljem očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, zaštite deponenata i obezbeđivanja sigurnog i pouzdanog funkcionisanja bankarskog sektora, bez obzira na vlasničku strukturu.

Prema njenim rečima, podaci o pojedinačnim bankama koji su, na sajtu NBS dostupni javnosti, mogu se koristiti za sagledavanje njihovog poslovanja u meri u kojoj su propisani za javno objavljivanje.

Narodna banka Srbije, kaže Tabakovićeva, kontinuirano prati ispunjenost ovih zahteva kroz izveštaje koje banke dostavljaju, analizu drugih raspoloživih podataka i neposredne kontrole, u skladu sa zakonom i sprovodi superviziju banaka, koja obuhvata analizu dostavljene dokumentacije, praćenje poslovnih pokazatelja, procenu rizika, kroz posrednu i neposrednu kontrolu svih segmenata poslovanja, za koje u skladu za pozitivnim propisima ima isključivu nadležnost.

- Kada se u postupcima kontrole utvrde nepravilnosti, NBS postupa u skladu sa zakonom i preduzima mere iz svoje nadležnosti, u zavisnosti od prirode i značaja utvrđenih nepravilnosti. Istovremeno, informacije o konkretnim kontrolnim postupcima, njihovom toku, sadržaju pojedinačnih nalaza i drugim podacima koji predstavljaju poverljive supervizorske informacije ne mogu se saopštavati javnosti izvan okvira dozvoljenog zakonom. Ova ograničenja ne utiču na obavezu NBS da postupa u skladu sa zakonom niti znače da se nadzor ne sprovodi. Naprotiv - naglasila je guverka NBS.

Istakla je da NBS ostaje dosledna principu da se pitanja koja se odnose na stabilnost bankarskog sistema i poslovanje pojedinačnih banaka razmatraju stručno, nepristrasno i na osnovu činjenica, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.

Foto: Z. Jovanović

- Očuvanje stabilnosti bankarskog sistema, poverenja građana i sigurnosti depozita predstavlja trajni prioritet Narodne banke Srbije, a regulatorni nadzor sprovodi se kontinuirano, u skladu sa zakonom i nezavisno od aktuelnih javnih i političkih okolnosti - navela je ona.

Tabakovićeva navodi da je to ista Narodna banka koja je u prethodnih 14 godina obezbeđivala stabilnost, ponoseći se iskusnim kadrom iz izazovnih vremena i značajno ulažući u budućnost kroz studentsku praksu i zapošljavanjem najboljih studenata sa svih fakulteta.

- Stabilnost finansijskog sistema je važan stub stabilnosti. Odgovornost za očuvanje finansijske stabilnosti je ne samo na Narodnoj banci Srbije već i na svim drugim institucijama i pojedincima koji olako iznose neproverene sumnje i podstiču neizvesnost. Podsećam da širenjem neproverenih i senzacionalističkih navoda, jednaku štetu trpimo svi, kao građani iste države - navela je guvernerka NBS u saopštenju.

(Politika onlajn)

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