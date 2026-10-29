Tenis

Ostao bez snage posle finala Šangaja: Rafael Hodar eliminisan u osmini finala Bazela (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 10. 2026. u 15:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REZULTAT meča Valentan Vašero - Rafael Hodar odgovara i Novaku Đokoviću.

Остао без снаге после финала Шангаја: Рафаел Ходар елиминисан у осмини финала Базела (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Teniser iz Monaka je pobedio Španca sa 7:6(4), 2:6, 7:6(5). Trijumf 31. na ATP listi ostavlja mogućnost srpskom asu da se domogne završnog mastersa u Torinu.

Hodar je trenutno 9. igrač planete i u slučaju da Novak osvoji titulu u Bazelu pretećiće ga na listi.

Kad je u pitanju meč, velika borba se vodila i prvom i trećem setu, a Vašero je u oba taj-brejka bio bolji i uspeo je da ostvri veliki trijumf. U drugom delu meča dominirao je momak iz Madrida, ali to mu nije bilo dovoljno da slavi.

Monežanin je u dva taj-brejka izgubio samo jedan poen na svoj servis i najbolji je bio u ključnim trenucima meča.

Vašero će u četvrtfinalu turnira iz serije 500 u Bazelu igrati protiv Danca Holgera Runea.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!