Ostao bez snage posle finala Šangaja: Rafael Hodar eliminisan u osmini finala Bazela (VIDEO)
REZULTAT meča Valentan Vašero - Rafael Hodar odgovara i Novaku Đokoviću.
Teniser iz Monaka je pobedio Španca sa 7:6(4), 2:6, 7:6(5). Trijumf 31. na ATP listi ostavlja mogućnost srpskom asu da se domogne završnog mastersa u Torinu.
Hodar je trenutno 9. igrač planete i u slučaju da Novak osvoji titulu u Bazelu pretećiće ga na listi.
Kad je u pitanju meč, velika borba se vodila i prvom i trećem setu, a Vašero je u oba taj-brejka bio bolji i uspeo je da ostvri veliki trijumf. U drugom delu meča dominirao je momak iz Madrida, ali to mu nije bilo dovoljno da slavi.
Monežanin je u dva taj-brejka izgubio samo jedan poen na svoj servis i najbolji je bio u ključnim trenucima meča.
Vašero će u četvrtfinalu turnira iz serije 500 u Bazelu igrati protiv Danca Holgera Runea.
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