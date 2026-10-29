Ostao bez snage posle finala Šangaja: Rafael Hodar eliminisan u osmini finala Bazela (VIDEO)

REZULTAT meča Valentan Vašero - Rafael Hodar odgovara i Novaku Đokoviću.

Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Teniser iz Monaka je pobedio Španca sa 7:6(4), 2:6, 7:6(5). Trijumf 31. na ATP listi ostavlja mogućnost srpskom asu da se domogne završnog mastersa u Torinu.

Hodar je trenutno 9. igrač planete i u slučaju da Novak osvoji titulu u Bazelu pretećiće ga na listi.

Kad je u pitanju meč, velika borba se vodila i prvom i trećem setu, a Vašero je u oba taj-brejka bio bolji i uspeo je da ostvri veliki trijumf. U drugom delu meča dominirao je momak iz Madrida, ali to mu nije bilo dovoljno da slavi.

What a battle! ⚔️ Vacherot holds his nerve against Jodar 7-6 2-6 7-6 and secures his place in the quarter-finals! #SwissIndoorsBasel https://t.co/JBvChS7U5u — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Monežanin je u dva taj-brejka izgubio samo jedan poen na svoj servis i najbolji je bio u ključnim trenucima meča.

Vašero će u četvrtfinalu turnira iz serije 500 u Bazelu igrati protiv Danca Holgera Runea.

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