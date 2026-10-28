ŠAROLIK SASTAV BUDUĆEG SAZIVA NARODNE SKUPŠTINE: Ko će sve u poslaničke klupe

VOLjU građana Srbije na izborima po formiranju Skupštine zastupaće veliki broj narodnih izabranika koji će prvi put sesti u poslaničke klupe, ali i dobro poznata lica koja su u proteklim decenijama, u različitim vladajućim većinama, bili članovi zakonodavnog doma.

Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema preliminarnim podacima Republičke izborne komisije, prvoplasiranoj "Studentskoj listi" pripašće 140 mandata, "Ujedinjenoj Srbiji" 104, SVM i Albanskoj koaliciji po dva, dok će još dve manjinske liste biti zastupljene sa po jednim poslanikom - "Rasim Ljajić - Ljudski" i "SDA Sandžaka". "Studentska lista" kandidovala je ljude koji do sada nisu bili na visokim pozicijama u javnoj vlasti, uključujući parlament, pa će tako iz svojih uobičajenih profesionalnih karijera u klupe ubuduće sesti akademici, profesori, doktori, glumci, poljoprivrednici...

Prvopozicionirani na listi su lekari Ilija Srdanović i Katarina Stanković, sledi dramaturg Željko Hubač, zatim Aleksandar Cvetković, specijalista opšte hirurgije, Katarina Šćepanović, profesor engleskog, Adem Mavrić, politikolog, Miloš Jevtić, doktor organizacionih nauka, Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U glumačkoj postavi su Tihomir Stanić, koji je 8. na listi, Stefan Mladenović iz Niša (93. na listi), Dragan Jovanović Gagi (122) i Bojan Dimitrijević, poznatiji kao Pikac, koji je na 138. poziciji. U parlament ulazi i Sanela Ramadanović, frizerka iz Novog Pazara kao 60. na listi. Poslanik će biti i akademik Radomir Saičić, kao 91. na listi, kao i Zlatko Kokanović iz Udruženja "Ne damo Jadar", košarkaš Dejan Bodiroga, inženjer Zoran Đajić, arhitekta i član "Beogradskog sindikata" Feđa Dimović...

Crta će biti podvučena ispod Igora Mikitišina, arhitekte iz Novog Sada. To međutim, ne znači da su trenutno prekobrojni ostali bez poslaničke knjižice, jer će se i njima otvoriti prostor ako neko od pobrojanih iz poslaničke klupe pređe u ministarsku fotelju.

Radenović najstariji PROFESOR matematike u penziji i jedan od naših najcitiranijih naučnika Stojan Radenović (78) i u novom sazivu parlamenta biće najstariji poslanik. On je na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" i predsedavaće konstitutivnom sednicom Narodne skupštine, sve do izbora njenog predsednika.

U dresu opozicije biće nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, a među prvih deset su i oni koji su već bili poslanici, ministri, pa čak i premijeri, poput Miloša Vučevića i Ane Brnabić, ali i Marine Raguš, Milenka Jovanovova, Nikole Selakovića... U glumačkoj "trupi" naprednjaka su Lidija Vukićević, Branislav Lečić, Jelena Đukić Milinković i Lepomir Ivković. Za razliku od SL, gde među kandidatima nema studenata, ispred "Ujedinjene Srbije" u parlament će ući akademci Miloš Pavlović, Vukašin Vučićević, Luka Lalošević, Marija Stanković, Vladimir Balać, Anja Ranković... Među starim-novim poslaničkim licima su Vladimir Đukanović, Nevena Đurić Nikitović, Biljana Pantić Pilja, Uglješa Mrdić, Marija Zdravković, Nada Macura, Danijela Nikolić, Marjan Rističević, Dina Vučinić, Milovan Drecun, Nebojša Bakarec... Tu su i koalicioni partneri poput Aleksandra Šešelja i Vjerice Radete iz SRS, kao i Stefana Krkobabića iz PUPS. Ispred SVM ulazi lider stranke Balint Pastor, kao i Boris Bajić iz Novog Sada. "Albansku koaliciju "u parlamentu predstavljaće Šaip Kamberi i Visar Mehmeti. Poslanik SDA Sandžaka biće Ahmedin Škrijelj, a Ljajićeve liste Dženan Palamar.