Politika

SRBIJA UPUTILA SAUČEŠĆE POVODOM TEŠKE ŽELEZNIČKE NESREĆE: Građani srbije su uz bratski narod Španije

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 15:34

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VLADA Republike Srbije u tehničkom mandatu izrazila je danas Vladi Kraljevine Španije i građanima ove zemlje saučešće zbog teške železničke tragedije u kojoj je stradao veliki broj građana.

СРБИЈА УПУТИЛА САУЧЕШЋЕ ПОВОДОМ ТЕШКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ НЕСРЕЋЕ: Грађани србије су уз братски народ Шпаније

Foto: Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Kako se navodi u saopštenju Vlada Srbije izražava najdublje saučešće premijeru Pedru Sančezu, porodicama stradalih i svim građanima ove zemlje povodom železničke nesreće u provinciji Toledo, a povređenima želi što brži oporavak.

- Republika Srbija i građani Srbije su uz prijateljski i bratski narod Španije u ovom teškom trenutku - piše u saopštenju.

Broj poginulih u sudaru dva brza voza u blizini mesta Urda, u španskoj pokrajini Toledo, porastao je na 69, dok se 50 povređenih i dalje nalazi na bolničkom lečenju, a od ukupno 110 povređenih, 60 je otpušteno iz bolnica, dok se 15 hospitalizovanih nalazi u kritičnom stanju, ali se njihovo stanje razvija povoljno, saopštili su zdravstveni organi.

(Tanjug)

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