VUČIĆ SE OBRATIO IZ SEDIŠTA SNS: U prethodnih 72 sata prisustvujemo ogoljenom revolucionarnom teroru (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti u sedištu SNS-a i istakao da u prethodna 72 sata prisustvujemo ogoljenom teroru na ulicama onih koji su pobedili na izborima.

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- Mi smo u 21.30 časova 25. oktobra, kako priliči ozbiljnoj političkoj organizaciji, priznali rezultat izbora. Priznali smo i prihvatili rezultat izbora, čestitali protivnicima, smatrajući da je to dovoljno za racionalne, ozbiljne i odgovorne ljude da preuzmu odgovornost, da se raduju i da urade ono zbog čega su se, valjda, kandidovali. U prethodnih 72 sata, umesto toga, prisustvujemo ogoljenom teroru na ulicama, u objektima, širom Srbije, pravom revolucionarnom teroru kakav su i najavili, a mnogi ljudi su mislili da je to laž i da je u pitanju naš nekakav trikU. Pod vladavinom prava se smatra - idi tuci koga stigneš i apsićemo svakog ko nije pokazao pokornost. Nikada se od 1945. nije dogodilo da neko upada na nečiju slavu, a to su oni uradili na četiri mesta. To se čak nije događalo ni tamo iza 5. oktobra. To se sada dogodilo. Išli su, tukli ljude po različitim opštinama... Od Lazarevca, Rakovice, Zemuna, mnogih drugih opština širom Srbije, su isto to radili: uđe neka banda u opštinu, hoće da se obračuna s ljudima, ćušnu poneku ženu. Napravili su fantastičan rezultat. Da ih pitate i da mene pitate šta je smisao svega toga, niko ne razume - kazao je Vučić.

Naveo je da su upali u Informer i, kako je rekao, u okviru te akcije "oslobađanja medija", maltretirali su i šikanirali ljude u Informeru i prekinuli program, jer po njima smeju da postoje samo N1 i Nova S i RTS, ali tako da bude kao N1 i Nova S.

- A onda im nije bilo dovoljno što su maltretirali i šikanirali te ljude, što su prekinuli program, što su pogazili sve zakone ove zemlje i nijedna od tih baraba nije uhapšena, već su pokušali da urade nešto gore. Oni su pokušali da unize svakoga. Zašto oni nisu srećni i zadovoljni? Oni nisu spremni da prihvate pobedu, baš kao što nisu bili spremni da prihvate ni poraz. Oni su bili spremni da prihvate samo krv. Osećaju se dobro samo ako neko pokaže punu pokornost i poniznost. Svi kao iz duševne bolnice izašli, izvinite što govorim istinu. Takve gestapovske mafijaške trikove od 1945. nismo videli - naveo je.

- Oni su mene nazivali od monstruma, produkt zmijskog gnezda, izdajnik, kriminalac i nikada nisu ni tužbu dobili. Oni i ne žele da se to zaustavi. Oni moraju da kažu jednu izjavu kratku, zato što doniju iz Evropske unije. Mi ćemo da tražimo i od Evropljana i svih drugih da ne zatvaraju nijednu televiziju - kazao je Vučić.

Istakao je da je mnogo važnije to što su rekli da će da se drže zakona, a do sada se nisu držali nijednog.

- Mi ćemo da se branimo i borimo. Ja sam ovo preživo 2000-te godine, gde su u glavama ljudi stvorili patološku mržnju. To smo zlo pobedili i ovo ćemo. Biće teško, nemojte da mislite da će to da traje kratko - rekao je Vučić.

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- Taj čovek je izabran na to mesto 2002. 24 godine je verno služio toj školi, jedino je problem što nije dozvolio da se ta škola pretvori u talibansko-političko učenje - rekao je Vučić.

- U uslovima apsolutnog terora je nemoguć politički život - rekao je.

- Uđu vam kao gestapo oficir... Kada klovn uđe u dvor, nije on postao kralj, već je dvor postao cirkus - kazao je lider opozicije.

- Oni veze nemaju gde žive... Nemojte ljudi ove komesare gestapovske koji veze nemaju sa državom. Zašto to rade? Zato što traže pokornost i poniznost i ako im pokažeš prkos - taj mora biti ubiven. Da me ućutkaju neće moći nikada - rekao je.

Najavio je da će biti izabrano novo rukovodstvo stranke, promene u glavnom odboru i predsedništvu.

- To su naše unutrašnje reforme. Mi smo shvatili svoje greške, nećemo da budemo slepi i samo krivimo nekog drugoga. To su stvari koje mi moramo da priznamo narodu i ispravimo - rekao je Vučić.

Govoreći o preletačima, Vučić kaže:

- Kada izgubiš lažnog prijatelja, lažnog saborca, nisi izgubio, nego dobio.

- Očigledno je da oni odugovlače jer ne znaju kako da formiraju vladu. Mi ćemo biti žestoka opozicija, ali pravična i odgovorna. Ponašaćemo se pristojno i odgovorno. Ono što je najvažnije, pozivam vladu u tehničkom mandatu da privode kraju ovo što je za ljude važno. Kada će ovi da se dogovore oko bilo čega, ko zna. Mi ćemo da sačuvamo porodice ljudi i da ih zaštitimo - kazao je Vučić.

- Ubijali su nam i tukli ljude samo što mi nismo kukali i plakali. Ovde su došli i samo što nisu pobili celu redakciju Informera. Borba za slobodu Srbije je otpočela. "Srbija protiv terora" nosiće ime naša poslanička grupa - rekao je lider opozicije.

O izjavama hrvatskog poslanika

- Meni sve izgleda kao eksperiment. Ne sme niko da im kaže-zaustavite se. 5. oktobra je bilo jezivog nasilja, sekli su kosu detetu Milovana Bojića, ali tada ste imali sa kim da razgovarate. Uvek sam tada mogao da razgovaram i sa Koštunicom, Đinđićem... Sa kim sada? Sa kominternom, plenumima. Da li je eksperiment ili nije, ne znam, ali ponekad se tako osećate - kazao je Vučić.

O navodima Tajmsa i pričama o državnom udaru

- Ja sam imao sastanak sa svim policijskim starešinama i rekao im ako izgubimo izbore, istog sekunda priznajemo poraz. Ako pobedimo, neću dozvoliti da pobedu kradu. To je sve. Kada sam dobio stratifikovani uzorak, došao sam i priznao rezultat. Policija je normalno postupala. Prvi put sam se čuo oko 23.15 sa jednim strancem, to je bio Viktor Orban. Ja nikada nisam dobijao naloge iz inostranstva, niti ću - rekao je Vučić.