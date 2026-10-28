MARTA KOS: Nema ništa od EU bez usklađivanja oko sankcija Rusiji

MARTA Kos, evropska komesarka za proširenje, poručila je da Srbija neće moći da napreduje na evropskom putu ako ne uvede sankcije Rusiji.

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Marta Kos je tako odgovorila na pitanje da li će biti moguće da Srbija uđe u EU ako ne bude uvela sankcije Rusiji.

- Neće biti moguće da zemlja koja se ne usklađuje sa nama po pitanju strateškog interesa što su, naravno, spoljna i bezbednosna politika, odnosno zajednička borba protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, napreduje. To će biti veoma, veoma teško - rekla je Kos.

Međutim, kako kaže, EU još nije počela razgovore sa novom Vladom Srbije.

- Tako da prvo moraju da formiraju novu vladu, a potom ćemo videti kako ćemo i da li ćemo moći da nastavimo dalje u ovoj oblasti - navela je Kos.

Evropska komesarka je prethodnih dana razgovarala sa Ilijom Srdanovićem, prvim kandidatom na Studentskoj listi i poručila da je EU spremna da podrži novu Vladu Srbije na evropskom putu.

"Srbija mora da isporuči više"

- Srbija će morati da isporuči više. Videćemo ozbiljnost njihove vlade posle izbora, ako ne budu samo pričali da žele da budu članica nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom - rekla je Marta Kos početkom oktobra tokom predstavljanja plana Evropske komisije za pripremu EU za buduće proširenje pred Spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta.

Ona je naglasila da "Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja EU", te da su to Crna Gora, Albanija, Moldavija i ratom razorena Ukrajina.