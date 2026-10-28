Politika

MARTA KOS: Nema ništa od EU bez usklađivanja oko sankcija Rusiji

В. Н.

28. 10. 2026. u 10:32

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MARTA Kos, evropska komesarka za proširenje, poručila je da Srbija neće moći da napreduje na evropskom putu ako ne uvede sankcije Rusiji.

МАРТА КОС: Нема ништа од ЕУ без усклађивања око санкција Русији

Foto: Tanjug/AP Photo/Risto Bozovic)

Marta Kos je tako odgovorila na pitanje da li će biti moguće da Srbija uđe u EU ako ne bude uvela sankcije Rusiji.

- Neće biti moguće da zemlja koja se ne usklađuje sa nama po pitanju strateškog interesa što su, naravno, spoljna i bezbednosna politika, odnosno zajednička borba protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, napreduje. To će biti veoma, veoma teško - rekla je Kos.

Međutim, kako kaže, EU još nije počela razgovore sa novom Vladom Srbije.

- Tako da prvo moraju da formiraju novu vladu, a potom ćemo videti kako ćemo i da li ćemo moći da nastavimo dalje u ovoj oblasti - navela je Kos.

Evropska komesarka je prethodnih dana razgovarala sa Ilijom Srdanovićem, prvim kandidatom na Studentskoj listi i poručila da je EU spremna da podrži novu Vladu Srbije na evropskom putu.

"Srbija mora da isporuči više"

- Srbija će morati da isporuči više. Videćemo ozbiljnost njihove vlade posle izbora, ako ne budu samo pričali da žele da budu članica nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom - rekla je Marta Kos početkom oktobra tokom predstavljanja plana Evropske komisije za pripremu EU za buduće proširenje pred Spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta.

Ona je naglasila da "Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja EU", te da su to Crna Gora, Albanija, Moldavija i ratom razorena Ukrajina.

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