VRAĆA SE! Navaro napravio jednu veliku promenu u timu Zvezde za meč sa Bajernom

Ostalo nije menjao Španac.

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Košarkaši Crvene zvezde u devetom kolu Evrolige dočekuju Bajern (20.00), a trener crveno-belih Ibon Navaro odredio je sastav za duel u Beogradskoj areni.

U odnosu na utakmicu protiv Makabija, u kojoj su crveno-beli slavili rezultatom 100:78, španski stručnjak napravio je jednu promenu.

Ebuka Izundu ovoga puta neće biti u protokolu, dok je Džonatan Motli uvršten među 12 igrača i dobiće priliku protiv bavarskog tima.

Navaro je, osim promene na centarskoj poziciji, zadržao isti sastav koji je u utorak nastupio protiv izraelskog predstavnika.

Posle poraza od Partizana u večitom derbiju, košarkaši Crvene zvezde brzo su se vratili na pobednički kolosek i ubedljivim trijumfom nad Makabijem uspešno započeli duplo kolo Evrolige. Protiv Bajerna će pokušati da stignu do šeste pobede u ovosezonskom izdanju elitnog takmičenja.