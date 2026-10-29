UGAŠENA PLATFORMA „PRELETAČI“: Bez garancija protiv zloupotreba, sajt bi naneo štetu nevinima
PLATFORMA „Preletači“ zvanično je prestala sa radom, kako je saopštio njihov tim na zvaničnom sajtu.
Tim platforme je izdvojio dva ključna razloga za zatvaranje sajta:
Nemogućnost provere tačnosti: Tokom rada se pokazalo da ne postoji pouzdan način da se stoprocentno proveri tačnost svih informacija koje se objavljuju.
Rizik od zloupotrebe: Bez čvrstih garancija i mehanizama zaštite, platforma je mogla postati alat za manipulaciju i naneti štetu potpuno nevinim ljudima.
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