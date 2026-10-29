Politika

UGAŠENA PLATFORMA „PRELETAČI“: Bez garancija protiv zloupotreba, sajt bi naneo štetu nevinima

V.N.

29. 10. 2026. u 17:24

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PLATFORMA „Preletači“ zvanično je prestala sa radom, kako je saopštio njihov tim na zvaničnom sajtu.

УГАШЕНА ПЛАТФОРМА „ПРЕЛЕТАЧИ“: Без гаранција против злоупотреба, сајт би нанео штету невинима

Foto: Printskrin

Tim platforme je izdvojio dva ključna razloga za zatvaranje sajta:

Nemogućnost provere tačnosti: Tokom rada se pokazalo da ne postoji pouzdan način da se stoprocentno proveri tačnost svih informacija koje se objavljuju.

Rizik od zloupotrebe: Bez čvrstih garancija i mehanizama zaštite, platforma je mogla postati alat za manipulaciju i naneti štetu potpuno nevinim ljudima.

Foto: Printskrin

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