UGAŠENA PLATFORMA „PRELETAČI“: Bez garancija protiv zloupotreba, sajt bi naneo štetu nevinima

PLATFORMA „Preletači“ zvanično je prestala sa radom, kako je saopštio njihov tim na zvaničnom sajtu.

Foto: Printskrin

Tim platforme je izdvojio dva ključna razloga za zatvaranje sajta:

Nemogućnost provere tačnosti: Tokom rada se pokazalo da ne postoji pouzdan način da se stoprocentno proveri tačnost svih informacija koje se objavljuju.

Rizik od zloupotrebe: Bez čvrstih garancija i mehanizama zaštite, platforma je mogla postati alat za manipulaciju i naneti štetu potpuno nevinim ljudima.

Foto: Printskrin