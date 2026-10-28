Tenis

Novak Đoković dobio rivala u drugom kolu

Olja Mrkić

28. 10. 2026. u 14:24

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Znalo se i pre meča da će biti Nemac

Новак Ђоковић добио ривала у другом колу

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Srpski teniser Novak Đoković danas popodne, najverovatnije oko 16 časova, igraće meč prvog kola ATP turnira u Bazelu protiv Uga Ambera, a već je poznato s kim će se Nole sastati u drugoj rundi ako uspešno prebrodi prvu prepreku.

U svenemačkom susretu prve runde Jan Lenard Štruf je savladao Janika Hanfmana sa 2:0, po setovima 6:4, 6:3.

Trenutno 47. igrač sveta je nadigrao 59. na ATP listi posle okruglo 70 minuta igre, a bio mu je dovoljan po jedan brejk u oba seta.

Inače, turnir u Bazelu igra se u okviru ATP 500 serije za nagradni fond od dva i po miliona evra. Aktuelni šampion Žoao Fonseka povukao se sa turnira pre žreba, baš kao i poraženi finalista Davidovič Fokina.

Nole je ovde osvojio jednu titulu i to 2009. godine kada je turnir prešao iz kategorije ATP 250 u ATP 500 i to je u finalu savladao desetostrukog šampiona Rodžera Federera kome je ovo bio domaći teren.

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