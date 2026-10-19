OD NJIVE DO DIGITALNOG IZLOGA: Kako internet pijace dupliraju profit domaćih proizvođača

DIGITALNE platforme i onlajn pijace u Srbiji doživljavaju nezapamćen procvat, drastično menjajući način na koji domaći proizvođači hrane dolaze do kupaca i ostvaruju zavidne profite.

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Koncept digitalne pijace omogućava poljoprivrednicima da zaobiđu tradicionalne lance distribucije i brojne posrednike, čime se otvara prostor za značajno povećanje marže, pa čak i dupliranje čistog profita na gazdinstvima.

1. Eliminacija posrednika: „Formula 3F“

Tradicionalni put poljoprivrednih proizvoda od njive do trpeze podrazumeva nakupce, velike distributere i trgovinske lance, koji često uzimaju najveći deo kolača, dok proizvođaču ostaje minimalna zarada.

Prelaskom na e-commerce platforme i platforme poput Malih proizvođača ili namenskih aplikacija za povezivanje sa selom (npr. „Moje stado“), uspostavlja se potpuno nov model zasnovan na tri ključna postulata:

Fer cena: Čovek koji je proizvod proizveo zarađuje znatno više (često i duplo), dok kupac dobija vrhunski proizvod po razumnoj ceni jer nema trgovačkih marži velikih lanaca.

Čovek koji je proizvod proizveo zarađuje znatno više (često i duplo), dok kupac dobija vrhunski proizvod po razumnoj ceni jer nema trgovačkih marži velikih lanaca. Freš proizvod: Hrana ne stoji u hladnjačama i magacinima, već stiže direktno iz proizvodnje na sto.

Hrana ne stoji u hladnjačama i magacinima, već stiže direktno iz proizvodnje na sto. Fleksibilnost (kraći put): Mobilni telefon postaje prodavnica, a fotografija proizvoda izlog otvoren 24 sata dnevno.



2. Proizvodi sa dodatom vrednošću donose najveći profit

Stručnjaci za tržište hrane ističu da se prava promena i skok profita dešavaju kada proizvođači prestanu da prodaju isključivo primarne sirovine (npr. sveže voće i povrće) i pređu na finalne, brendirane proizvode sa dodatom vrednošću.

Interakcija na digitalnim tržištima omogućila je malim poljoprivrednicima u Srbiji da testiraju kreativne niše:



Umesto prodaje svežih pomorandži ili domaćeg voća po niskim otkupnim cenama, gazdinstva uvode preradu poput sušenja na tradicionalan način. Sušeno voće postaje tražen premijum proizvod u ugostiteljstvu i za dekoraciju, gde je marža neizmerno veća.

Proizvodi poput domaćeg ajvara, sirupa od ruže, tradicionalnog slatka i sušenog mesa beleže ogroman rast potražnje na mrežama jer kupci traže originalnost i ukus tradicije.



3. Kupci iz fotelje i gastarbajteri kao zlatna niša

Svest potrošača u Srbiji radikalno se promenila. Prezauzeti ljudi u velikim gradovima nemaju vremena da obilaze sela i zelene pijace, ali su spremni da plate punu cenu za kvalitetnu i zdravu hranu koja im stiže na kućni prag.

Pored domaćih kupaca, digitalne pijace su otvorile vrata i ka dijaspori. Sve je veći broj naših ljudi koji žive u inostranstvu (npr. u Švajcarskoj ili Austriji), a koji preko internet platformi unapred poručuju suhomesnate proizvode, džemove i zimnicu za vreme svojih odmora u domovini. Oni su navikli na onlajn trgovinu i ceni se isključivo kvalitet, što domaćim proizvođačima omogućava siguran plasman većih količina.

4. Digitalni bum u brojkama

Prema zvaničnim e-commerce podacima za Srbiju, internet trgovina više nije dopunski kanal, već ozbiljan biznis sektor. Samo tokom prošle godine zabeleženo je preko 82,4 miliona onlajn kupovina, što čini skok od čak 40% u odnosu na godinu pre, odnosno neverovatnih 288 procenata više u poređenju sa 2020. godinom. Taj talas je u potpunosti zahvatio i srpska sela, pomažući mladima da ostanu na svojim gazdinstvima i razviju održiv porodični posao.

Digitalne pijace predstavljaju revoluciju za srpski agrar, jer direktno povezuju proizvođača i potrošača, eliminišući posrednike koji su sobom nosili najveći deo zarade. Ovaj model ne samo da donosi duplo bržu i veću dobit poljoprivrednicima, već podstiče kreiranje finalnih proizvoda visoke vrednosti i otvara vrata ka dijaspori i kupovini iz fotelje.