KAKO DA SMANJITE TROŠKOVE? Tri promene i računi vam neće više "jesti" kućni budžet

RAČUNI za struju, grejanje i toplu vodu predstavljaju značajan deo kućnog budžeta, ali postoje načini da se potrošnja smanji bez velikih odricanja. Pritom, nije uvek potrebno da se odmah ulaže u skupu renovaciju ili zamenu kompletne stolarije.

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Neke promene odnose se na način korišćenja energije, dok druge podrazumevaju manja ulaganja u stan. Njihov efekat zavisi od stanja objekta, vrste grejanja, navika ukućana i početne potrošnje.

Tri oblasti na koje posebno vredi obratiti pažnju jesu gubitak toplote kroz prozore i vrata, regulacija grejanja i potrošnja tople vode. Kada se ove stvari dobro organizuju, moguće je smanjiti nepotrebnu potrošnju tokom različitih godišnjih doba.

1. Smanjite gubitak toplote kroz prozore i vrata

Stan može da gubi toplotu kroz loše zaptivene prozore, vrata i spojeve oko stolarije. Zbog toga prostorija može da bude hladna čak i kada grejanje radi, dok ukućani često pojačavaju temperaturu kako bi nadoknadili neprijatnost.

Prvi korak je da proverite da li oko prozora i vrata postoji promaja. Obratite pažnju na oštećene gumene zaptivke, zazore i mesta na kojima se oseća strujanje hladnog vazduha.

Ako je problem u istrošenim zaptivkama, njihova zamena može biti jednostavnija i jeftinija od kupovine novih prozora. Deblje zavese takođe mogu da pomognu da se prostorija tokom hladnih noći sporije hladi, ali ne treba da prekrivaju radijatore i ometaju cirkulaciju toplote.

Tokom sunčanih zimskih dana korisno je podići zavese i iskoristiti prirodnu toplotu, dok ih uveče treba zatvoriti.

Važno je i pravilno provetravanje. Umesto da prozor satima bude odškrinut tokom grejne sezone, prostoriju je obično bolje kratko i intenzivno provetriti, a zatim zatvoriti prozor. Tako se menja vazduh bez nepotrebnog dugotrajnog hlađenja zidova i nameštaja.

Ako su prozori veoma stari ili postoji vlaga oko njih, samo postavljanje zaptivki možda neće rešiti problem. U tom slučaju vredi razmotriti stručnu procenu stolarije i izolacije.

2. Prilagodite grejanje stvarnim potrebama domaćinstva

Grejanje je jedna od najvažnijih stavki u zimskom kućnom budžetu, ali način na koji se koristi može znatno da utiče na potrošnju.

Ako se stan zagreva više nego što je ukućanima potrebno, energija se troši bez odgovarajuće koristi. Zato je važno da se temperatura prilagodi nameni prostorije i vremenu koje ukućani provode u njoj.

Termostatski ventili na radijatorima mogu da pomognu u regulaciji temperature po prostorijama, dok sobni termostat može da upravlja radom kompatibilnog sistema grejanja. Pre kupovine treba proveriti da li su uređaji odgovarajući za postojeći sistem.

Nije potrebno da sve prostorije budu jednako tople. U dnevnoj sobi, u kojoj porodica provodi veći deo dana, može se održavati prijatna temperatura, dok se u manje korišćenim prostorijama grejanje može prilagoditi njihovoj nameni. Ipak, ne treba previše rashlađivati prostorije u kojima postoji rizik od vlage ili smrzavanja instalacija.

Važno je i da radijatori budu slobodni. Ako ih zaklanjaju velike zavese, nameštaj ili ukrasne obloge, toplota se može teže širiti po prostoriji.

Kod centralnog grejanja mogućnosti regulacije zavise od načina obračuna i instalacija u zgradi. Zato pre većih promena treba proveriti šta je tehnički moguće i kako bi se promena odrazila na račun.

3. Smanjite potrošnju tople vode i nepotrebno zagrevanje

Topla voda je još jedna stavka na kojoj se potrošnja može smanjiti tokom cele godine. Kada se voda zagreva električnim bojlerom, svako nepotrebno zagrevanje može povećati potrošnju struje.

Prvi korak je da proverite da li bojler odgovara potrebama domaćinstva i da li je termostat pravilno podešen prema uputstvu proizvođača. Nema potrebe da uređaj bude podešen na višu temperaturu nego što je potrebna, ali temperaturu ne treba proizvoljno spuštati ispod bezbednih preporuka za konkretan uređaj i način korišćenja vode.

Redovno održavanje bojlera takođe je važno. Naslage kamenca i tehnički problemi mogu da utiču na njegov rad, pa pregled i čišćenje treba prepustiti kvalifikovanom serviseru kada je to potrebno.

U svakodnevnoj upotrebi razliku mogu da naprave i kraće tuširanje, zatvaranje slavine dok se voda ne koristi i popravljanje slavina koje kaplju.

Ako domaćinstvo ima mašinu za pranje sudova ili veša, uređaje je korisno koristiti u skladu sa uputstvom i odgovarajućim programima, uz puno punjenje kada je to predviđeno. Ipak, ne treba koristiti niže temperature ili programe koji nisu prikladni za vrstu veša, posuđa ili higijenske zahteve.

Kada se male navike promene, nepotrebna potrošnja može da se smanji bez velikog uticaja na svakodnevnu udobnost.

Kako da znate da li su promene zaista donele uštedu?

Najbolji način je da pratite potrošnju i račune pre i nakon promena. Ako je moguće, uporedite potrošnju u sličnim vremenskim uslovima i za približno isti period.

Kod električne energije pratite potrošene kilovat-sate, a ne samo konačan iznos računa, jer na njega mogu da utiču tarife, naknade i druge stavke. Kod grejanja uzmite u obzir spoljašnju temperaturu, dužinu grejne sezone i način obračuna.

Takođe je korisno da promene uvodite jednu po jednu. Ako istovremeno promenite način grejanja, zaptivanje prozora i korišćenje bojlera, teže ćete utvrditi koja je promena donela najveću razliku.

Ne morate odmah da ulažete veliki novac

Smanjenje kućnih troškova ne mora da počne velikom investicijom. Provera prozora i vrata, bolja regulacija grejanja i racionalnije korišćenje tople vode mogu biti razumni prvi koraci.

Ipak, ne postoji ista računica za svaki stan. U dobro izolovanom stanu sa efikasnim grejanjem prostor za dodatne uštede može biti manji nego u starom objektu sa lošom stolarijom.

Zato je najbolje početi od problema koji zaista postoje u vašem domu, uporediti cenu rešenja sa očekivanom koristi i pratiti rezultate. Tako ćete lakše odlučiti da li su dovoljne male promene ili se isplati razmotriti veće ulaganje u energetsku efikasnost.

(Bizportal)