KAMPANJA "SLOMIMO KAVEZE": Tri četvrtine građana EU traži ukidanje kaveznog uzgoja koka do 2035. godine

ČAK 75 odsto građana Evropske unije smatra da kavezni uzgoj koka nosilja treba ukinuti najkasnije do 2035. godine, dok više od polovine veruje da je takva zabrana već trebalo da stupi na snagu, prenosi kampanja ”Slomimo kaveze”. To pokazuje veliko istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u 25 država EU, u trenutku kada se očekuje da Evropska komisija do kraja godine predloži izmene propisa o dobrobiti životinja.

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Istraživanje je sprovela agencija Savanta od 11. do 29. septembra 2026. godine, na uzorku od 25.080 punoletnih ispitanika, za evropske organizacije za zaštitu životinja. Rezultati su objavljeni 13. oktobra, a o njima je izvestio i briselski portal EUobserver.

Prema rezultatima, 52 odsto građana smatra da je kavezni uzgoj već trebalo zabraniti, dok 69 odsto želi da se ta praksa okonča najkasnije do 2030. godine. Samo sedam odsto ispitanika prihvatilo bi zadržavanje kaveza do 2045. godine ili kasnije, dok 16 odsto nije imalo određen stav o roku ili samoj zabrani.

Podrška ukidanju kaveza do 2035. godine zabeležena je u svim obuhvaćenim državama, a kreće se od 58 do 85 odsto.

Evropska komisija najavila predlog zabrane do kraja godine

Rezultati istraživanja dolaze u trenutku kada Evropska komisija priprema reviziju propisa o dobrobiti životinja, sa posebnim fokusom na uslove držanja koka nosilja.

Komisija se u julu 2026. godine, u okviru strategije za stočarstvo, obavezala da do kraja godine predstavi zakonodavni predlog koji bi obuhvatio ukidanje kaveznog uzgoja koka nosilja.

EUobserver podseća da je još pre pet godina evropska građanska inicijativa „End the Cage Age“ prikupila 1,4 miliona potpisa za ukidanje kaveza u stočarstvu, a da je inicijativu podržao i Evropski parlament.

Ipak, konačan zakonodavni predlog još nije predstavljen.

Jedno od spornih pitanja jeste trajanje prelaznog perioda koji bi proizvođačima omogućio prilagođavanje novim standardima.

Evropska organizacija poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga COPA-COGECA ukazala je da bi prelazak na proizvodnju bez kaveza mogao zahtevati period od čak 15 godina.

Sa druge strane, organizacije za zaštitu životinja smatraju da tako dug prelazni period nije u skladu sa očekivanjima građana.

Kako prenosi EUobserver, evropski poslanik Tomas Vajc upozorio je da dugotrajna neizvesnost oko propisa otežava i planiranje investicija proizvođačima kojima su potrebni jasni rokovi za prilagođavanje.

Prema podacima EU koje navodi ovaj portal, oko 135,2 miliona koka nosilja, odnosno 34,5 odsto ukupnog broja u Uniji, i dalje se drži u kavezima.

Evropska komisija najavila je da će predložene promene biti zasnovane na stručnim procenama, uz odgovarajuće prelazne periode i finansijsku podršku proizvođačima, kako prelazak na alternativne sisteme ne bi bio nagao.

Austrija prednjači u podršci zabrani

Istraživanje pokazuje i razlike među državama članicama.

U Austriji čak 65 odsto ispitanika smatra da je kavezni uzgoj već trebalo ukinuti, dok svega dva odsto veruje da zabranu nikada ne bi trebalo uvoditi.

Najmanja podrška neposrednom ukidanju zabeležena je u Bugarskoj, gde 33 odsto ispitanika smatra da je zabrana već trebalo da stupi na snagu, dok devet odsto ne podržava zabranu kaveza.

Ipak, i u državama sa manjom podrškom hitnoj zabrani većina ispitanika podržava okončanje kaveznog uzgoja najkasnije do 2035. godine.

Šta evropske promene znače za Srbiju?

Srbija nije bila obuhvaćena istraživanjem, ali bi buduće izmene evropskih propisa mogle biti značajne i za domaće proizvođače jaja, imajući u vidu proces usklađivanja zakonodavstva sa standardima EU.

Na to ukazuje i domaća kampanja „Slomimo kaveze“, koju je pokrenula Vege zajednica, kao deo međunarodne mreže Open Wing Alliance.

- Građani Evrope su jasno rekli da kokama nije mesto u kavezu. Srbija nije bila obuhvaćena ovim istraživanjem, ali kao zemlja kandidat usklađuje svoje propise sa evropskim, uključujući i Zakon o dobrobiti životinja. Kada EU zabrani kaveze, to pitanje će se postaviti i kod nas - kaže Tamara Jevtović, projektna menadžerka kampanje Slomimo kaveze.

Prema podacima organizatora, peticiju kojom se od supermarketa u Srbiji traži da iz prodaje izbace jaja iz kaveznog uzgoja potpisalo je više od 20.000 građana.

Jevtović smatra da trgovinski lanci mogu imati važnu ulogu u promeni proizvodne prakse kroz odluke o nabavci i prodaji jaja.

- Supermarketi jednom poslovnom odlukom mogu da izbace jaja iz kaveznog uzgoja iz prodaje i tako okončaju jednu od najokrutnijih praksi u industriji. Građani ne žele da svojim novcem podržavaju patnju životinja. Zato pozivamo supermarkete, proizvođače i sve kompanije koje prodaju ili koriste jaja da što pre prestanu da koriste jaja iz kaveznog uzgoja - ističe Jevtović.

Za domaći sektor proizvodnje jaja, eventualna zabrana u EU otvorila bi pitanja prilagođavanja proizvodnih sistema, potrebnih ulaganja i rokova za prelazak na alternativne načine držanja koka nosilja.

Međutim, konkretni rokovi, obaveze proizvođača i mere finansijske podrške još nisu utvrđeni, jer se zakonodavni predlog Evropske komisije tek očekuje.

(agronews.rs)