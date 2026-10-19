Ekonomija

EKONOMSKI KOLAPS U NEMAČKOJ? "Folksvagen" najavio zamrzavanje plata do 2030. godine

JM

19. 10. 2026. u 16:00

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UPRAVA nemačkog automobilskog giganta "Folksvagen" razmatra plan o potpunom zamrzavanju plata za većinu od ukupno 600.000 zaposlenih širom sveta sve do 2030. godine, u okviru novog ciklusa mera za smanjenje troškova i oporavak poslovanja.

ЕКОНОМСКИ КОЛАПС У НЕМАЧКОЈ? Фолксваген најавио замрзавање плата до 2030. године

Foto: /X/ @visegrad24

Prema internim dokumentima namenjenim vrhu menadžmenta "Folksvagena", višegodišnja nulta stopa rasta zarada obuhvatila bi i oko 130.000 radnika u Nemačkoj pokrivenih posebnim kolektivnim ugovorom, koji su se još 2024. godine privremeno odrekli ugovorenog povećanja plata od 5,5 odsto, preneo je "Zidojče cajtung".

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi zamrzavanje plata, uz očekivanu prosečnu inflaciju od oko tri odsto godišnje, dovelo do pada realnih prihoda zaposlenih u Nemačkoj za najmanje 10 procenata u narednom periodu.

Predstavnici "Folksvagena" odbili su da zvanično komentarišu ove navode, ističući samo da je proces pregovora u toku i da je predstojeća runda razgovora sa sindikatima pravo mesto za interne dogovore, piše "Špigl", a prenosi Tanjug.

Nemački proizvođač automobila nalazi se pod velikim finansijskim pritiskom usled američkih carina, slabijih poslovnih rezultata svojih kompanija "Audi" i "Porše", drastičnog pada prodaje na ključnom kineskom tržištu, kao i izuzetno visokih troškova tranzicije na proizvodnju električnih vozila.

(RT Balkan)

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