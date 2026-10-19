EKONOMSKI KOLAPS U NEMAČKOJ? "Folksvagen" najavio zamrzavanje plata do 2030. godine

UPRAVA nemačkog automobilskog giganta "Folksvagen" razmatra plan o potpunom zamrzavanju plata za većinu od ukupno 600.000 zaposlenih širom sveta sve do 2030. godine, u okviru novog ciklusa mera za smanjenje troškova i oporavak poslovanja.

Foto: /X/ @visegrad24

Prema internim dokumentima namenjenim vrhu menadžmenta "Folksvagena", višegodišnja nulta stopa rasta zarada obuhvatila bi i oko 130.000 radnika u Nemačkoj pokrivenih posebnim kolektivnim ugovorom, koji su se još 2024. godine privremeno odrekli ugovorenog povećanja plata od 5,5 odsto, preneo je "Zidojče cajtung".

NEW: Volkswagen plans to freeze salaries for its 660,000 employees worldwide until 2030, potentially reducing real wages by around 10% due to inflation. The plan also reportedly includes cuts to bonuses, benefits and jobs. https://t.co/rn19D1mVqz — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi zamrzavanje plata, uz očekivanu prosečnu inflaciju od oko tri odsto godišnje, dovelo do pada realnih prihoda zaposlenih u Nemačkoj za najmanje 10 procenata u narednom periodu.

Predstavnici "Folksvagena" odbili su da zvanično komentarišu ove navode, ističući samo da je proces pregovora u toku i da je predstojeća runda razgovora sa sindikatima pravo mesto za interne dogovore, piše "Špigl", a prenosi Tanjug.

Los inversores aplauden en bolsa el ajuste de Volkswagen Volkswagen recortará 100.000 empleos hasta 2030 y todavía no está claro si cerrará fábricas en Alemania. El Consejo de Supervisión del grupo, que rechazó el plan de ahorro en julio, aprobó el jueves por sorpresa y de forma unánime el plan de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume. Volkswagen no ve alternativa: atraviesa una profunda crisis debido a la caída de las ventas en China, los altos costes de producción en Alemania y una lenta transición al vehículo eléctrico. — DW Español (@dw_espanol) September 4, 2026

Nemački proizvođač automobila nalazi se pod velikim finansijskim pritiskom usled američkih carina, slabijih poslovnih rezultata svojih kompanija "Audi" i "Porše", drastičnog pada prodaje na ključnom kineskom tržištu, kao i izuzetno visokih troškova tranzicije na proizvodnju električnih vozila.

(RT Balkan)