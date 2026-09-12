NAPRAVITE RAČUNICU: Koliko košta da se danas odgaji tele, jagnje ili prase?

TROŠKOVI tova junadi mogu biti mnogo veći nego što izgleda na prvi pogled. Nije dovoljno izračunati koliko košta tele ili koliko ćete dobiti kada ga prodate. U računicu moraju da uđu mleko ili zamena za mleko, hrana, seno, veterinar, stelja, struja i vreme koje ste uložili.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Posebna kalkulacija je oko proizvodnje hrane, jer farmeri koji se bave tovom, rade i ratarstvo kako bi proizveli hranu za svoje životinje. A to je tek poseban trošak i računica.

A ista priča važi i za jagnje i prase.

Troškovi uzgoja teladi brzo se nakupe

Recimo da kupujete tele od oko 100 kilograma. Ako je cena 800 dinara po kilogramu, samo za kupovinu potrebno je oko 80.000 dinara za jedno tele.

To pokazuje koliko je početna cena važna. STIPS je tokom 2026. beležio velike razlike po regionima, a cena teladi je na pojedinim tržištima dostizala i 1.000 dinara po kilogramu.

Ali kupovina je tek početak.

Tokom tova plaćate hranu, minerale i vitamine, veterinarske troškove, eventualne lekove, stelju i druge troškove na farmi. Ako deo hrane proizvodite sami, računica je povoljnija ali ne i ohrabrujuća. Mada, ako sve kupujete, trošak brzo raste.

Zato je kod troškova tova junadi najvažnije da računate koliko vas košta jedan kilogram prirasta, a ne samo koliko ste platili tele.

A koliko košta jagnje?

Kod jagnjeta je početna investicija mnogo manja, ali je i period proizvodnje kraći.

Na primer, ako kupite jagnje od 25 kilograma po 500 dinara, početna cena je oko 12.500 dinara.

Zatim računajte hranu do ciljne težine, seno, minerale, veterinarske troškove i eventualne gubitke.

Cena jagnjadi značajno varira po regionima. STIPS je tokom 2026. beležio dominantne cene od oko 500–520 dinara po kilogramu na pojedinim pijacama.

Najskuplja greška je kupiti životinju bez računice

Kod troškova tova junadi jagnjadi i prasadi ne postoji jedna cifra koja važi za svakog proizvođača.

Onaj ko ima svoje seno, kukuruz i pašnjak ima potpuno drugačiju računicu od onoga ko sve kupuje.

Pre kupovine uzmite papir i napišite tri stvari: koliko plaćate grlo, koliko će vas koštati hrana i za koliko novca realno možete da ga prodate.

Ako već na papiru nema zarade, u štali je sigurno neće biti više.

(Zelena nit)