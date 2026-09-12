NIJE ISTA PROCEDURA ZA SVE GRAĐANE: Ako ste zadržali bar jednu besplatnu akciju, 6.000 dinara vam leže direktno na račun

U SRBIJI u toku je prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu pomoć koju dodeljuje država u iznosu od 6.000 dinara. Prema podacima Ministarstva finansija dosad se za tu naknadu prijavilo više od milion građana.

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Ta mera svakako privlači pažnju, ali je važno istaći da ista procedura ne važi za sve građane koji žele da tu pomoć iskoriste. Drugim rečima, svi oni koji su i dalje upisani kao vlasnici besplatnih akcija nemaju potrebe da se prijavljuju kako bi dobili 6.000 dinara novčane pomoći.

Njihov status je automatski prepoznat u sistemu i oni do pomoći dolaze bez ikakvog podnošenja zahteva ili odlaska na portale Uprave za trezor, o čemu je i "Blic Biznis" ranije pisao.

Novac se ovim građanima uplaćuje direktno na namenske račune za besplatne akcije koji su otvoreni u Banci Poštanska štedionica, odnosno na račune koje su građani naknadno dostavili i povezali sa svojim vlasničkim računom.

Isplata se vrši iz sredstava Akcionarskog fonda, koja su se godinama prikupljala od prodaje preduzeća u vlasništvu države. Građani novac mogu podići na šalterima pošta ili banke uz ličnu kartu, bez plaćanja bilo kakve provizije.

Šta je Akcionarski fond

Akcionarski fond je inače osnovan 2010. godine kao zatvoreno akcionarsko društvo. Fond je nastao izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu. Njegova osnovna svrha i zadatak je da na jednom mestu okupi imovina koju nadležni nisu uspeli da prodaju tokom sprovođenja procesa privatizacije društvenih i državnih preduzeća.

Konkretno, država je tu imovinu prenela na Akcionarski fond sa ciljem da se ona postepeno unovči, a sav ostvareni prihod sačuva i podeli građanima koji imaju pravo na besplatne akcije.

Danas se Akcionarski fond bavi upravljanjem preduzećima, prikupljanjem dividendi tamo gde one ostvaruju profit, kao i sprovođenjem postupaka prodaje preostalih državnih paketa akcija. Ministarstvo privrede obavlja poslove u ime i za račun tog fonda, raspisuje tendere i organizuje aukcije.

Trenutno se u fondu nalazi ukupno 373 preduzeća iz različitih privrednih grana. Ona su podeljena na aktivne firme, njih 232 koje i dalje posluju na tržištu, i na firme u stečaju ili likvidaciji, ukupno 141 kod kojih se čeka završetak rasprodaje imovine radi namirenja preostalih obaveza.

Kada govorimo o vlasničkoj strukturi, vlasnici Akcionarskog fonda su velikom većinom građani Srbije. Građani u ukupnoj vlasničkoj strukturi poseduju čak 98,65 odsto akcija fonda, dok preostalih 1,35 odsto pripada Republici Srbiji. Pravo na ove akcije ostvarilo je tačno 4.822.175 građana. To su svi oni koji su na dan 31. decembra 2007. godine bili punoletni državljani Srbije, imali prebivalište na teritoriji zemlje i koji pre toga nisu u ranijim procesima privatizacije dobili besplatne akcije preduzeća u kojima su radili.

Prijavljivanje za ove akcije sprovedeno je tokom 2008. godine, kada je formirana zvanična Evidencija nosilaca prava. Svakom građaninu sa tog spiska dodeljeno po sedam akcija Akcionarskog fonda, čija je nominalna vrednost prilikom osnivanja iznosila 550 dinara po akciji.

Kroz taj proces, započet 2010. godine ti građani dobili su pakete besplatnih akcija tri preduzeća.

Tako je svako od njih na svoje ime dobio pet akcija Naftne industrije Srbije, jednu akciju Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i 31 akciju preduzeća Telekom Srbija kao i pomenutih sedam akcija Akcionarskog fonda.

U evidenciji fonda se i danas nalaze svi ljudi koji u svom vlasništvu imaju akcije sva tri preduzeća, a imaju pravo i na dividende u slučaju da ih navedene firme isplaćuju.

Postoje i oni koji su akcije jednog preduzeća prodali, a drugog zadržali. Takođe, čak i oni građani koji su u prethodnim godinama odlučili da prodaju akcije i NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla na Beogradskoj berzi, i dalje se zvanično vode kao akcionari i po tom osnovu imaju pravo na pomoć bez prijavljivanja preko portala Uprave za trezor.

Razlog za to leži u činjenici da oni i dalje poseduju akcije Telekoma Srbija.

Inače, to preduzeće, još uvek nije izašlo na berzu. Pošto akcije Telekoma nisu uključene u berzansko trgovanje, građani ih ne mogu slobodno prodati na tržištu i na taj način ih pretvoriti u gotovinu. Međutim, iako se akcijama Telekoma ne trguje, to ne znači da one nemaju vrednost. Građani kao akcionari imaju potpuno pravo na isplatu dividende, odnosno na deo profita koje to preduzeće ostvari u svom poslovanju.

Tako građanin koji dosad nikada nije podizao novac sa svog namenskog računa, na ime dividendi preduzeća Telekom Srbija u ovom trenutku poseduje oko 2.643 dinara.

Svi građani koji su upisani kao vlasnici fonda, imaju pravo da u svakom trenutku slobodno podignu kao gotovinu dividende koje isplaćuju firme čije su im besplatne akcije podeljene. Isplata se vrši na šalterima bilo koje pošte ili u ekspoziturama Banke Poštanska štedionica, a sve što je građanima potrebno za podizanje novca jeste važeća lična karta.

Prilikom podizanja novca ne naplaćuje se nikakva provizija niti administrativna naknada, pa građani na taj način dobijaju kompletan iznos koji im pripada.

(Blic)