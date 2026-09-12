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RUSI OTKRILI UKRAJINSKO GNEZDO PA ZBRISALI NEPRIJATELJA SA LICA ZEMLJE: Brutalna akcija ruske vojske u DNR

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 19:24

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POSADE bespilotnih sistema 88. zasebne motorizovane streljačke brigade grupe trupa „Jug“ uništile su komandno mesto ukrajinskih bespilotnih letelica na slavjanskom pravcu u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije agenciji RIA Novosti.

РУСИ ОТКРИЛИ УКРАЈИНСКО ГНЕЗДО ПА ЗБРИСАЛИ НЕПРИЈАТЕЉА СА ЛИЦА ЗЕМЉЕ: Брутална акција руске војске у ДНР

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ruski vojnici su tokom borbenih dejstava otkrili komandno mesto ukrajinskih BPL i naneli mu precizan udar.

 - Tokom borbenih dejstava otkrili smo komandno mesto neprijateljskih BPL. Preciznim pogotkom cilj je uništen - navodi se u saopštenju.

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