RUSI OTKRILI UKRAJINSKO GNEZDO PA ZBRISALI NEPRIJATELJA SA LICA ZEMLJE: Brutalna akcija ruske vojske u DNR
POSADE bespilotnih sistema 88. zasebne motorizovane streljačke brigade grupe trupa „Jug“ uništile su komandno mesto ukrajinskih bespilotnih letelica na slavjanskom pravcu u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije agenciji RIA Novosti.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ruski vojnici su tokom borbenih dejstava otkrili komandno mesto ukrajinskih BPL i naneli mu precizan udar.
- Tokom borbenih dejstava otkrili smo komandno mesto neprijateljskih BPL. Preciznim pogotkom cilj je uništen - navodi se u saopštenju.
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