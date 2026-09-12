ORBAN SPREMAN ZA NOVU BITKU: Štitili smo Evropu - Mađarska može da računa na nas!
ZADATAK Fidesa je da bude spreman kako bi Mađarska mogla da računa na tu stranku kad god joj je potrebna, izjavio je danas lider Fidesa Viktor Orban na skupu na jugozapadu Mađarske.
Bivši premijer je novinarima na godišnjem skupu Fidesa i Hrišćansko-demokratske narodne partije rekao da je Mađarska imala 16 fantastičnih godina građanske i patriotske vladavine, prenosi MTI.
Prema njegovoj oceni, u trenutku kada je Fides došao na vlast 2010. godine, Mađarska je bila u stanju nalik koloniji, ali je njegova vlada uspela da stvori nezavisnu, suverenu i uspešnu zemlju.
- Fides je pobedio na četiri uzastopna izborna ciklusa pre nego što je izgubio jedne izbore nakon 20 godina. Fides će narednog četvrtka i petka održati dvodnevni sastanak rukovodstva, a jedno od ključnih pitanja biće kako raspodeliti resurse za podršku građanima, medijima, influenserima i pojedincima koji učestvuju u nacionalnom otporu - rekao je Orban.
Kada je reč o migracionoj politici, Orban je kazao da je Mađarska tokom protekle decenije štitila Evropu i svoje susedne zemlje.
Istakao je da je upravo mađarska „odbrana spoljnih granica Evrope” razlog zbog kojeg u Češkoj i Slovačkoj nije bilo migracija, a u Austriji ih je bilo u veoma ograničenoj meri.
Orban je najavio da će sutra dati intervju u kojem će govoriti o govoru koji tek treba da održi na skupu zatvorenom za javnost.
(Tanjug)
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