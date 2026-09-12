Debitant nastavio sa senzacijama: Bosanac zaustavio i Čelsi! (VIDEO)

Fudbaleri Čelsija remizirali su protiv Hala rezultatom 2:2 (1:2) u četvrtom kolu Premijer lige.

AP Photo/Dave Shopland

Bio je to prvi remi za četu Ćabija Alonsa ove sezone, posle dve pobede i poraza od Arsenala u gradskom derbiju (1:2).

Lako je moglo da se dogodi da tim sa Stamford Bridža doživi novi istim rezultatom, ali je spasilac bio Žoao Pedro.

U 66. minutu na asistenciju Kola Palmera, odlično je odreagovao u šesnaestercu "tigrova" i izborio bod za ekipu iz Londona.

Brazilski reprezentativac bio je asistent kod vodećeg gola domaćina već u 7. minutu, kada je Morgan Rodžers doneo vođstvo Čelsiju - 1:0.

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A, onda je usledio "hladan tuš". Za samo šest minuta, izabranici trenera Jakirovića stigli su do totalnog rezultatskog preokreta. Najpre je Mohamed Belumi u 28. pogodio za izjednačenje (1:1), da već u 34. alžirski reprezentativac svojim drugim golom na meču doneo potpuno oduševljenje za debitanta u najjačem engleskom rangu, pa je na semaforu pisalo - 1:2.

Ipak, Brazilac se pobrinuo da Čelsi ne doživi novi neuspeh, posle onog na "Emiratima" prethodnog vikenda i postavio konačnih 2:2 na isteku 66. minuta.

AP Photo/Dave Shopland

Čelsi sada ima 7 bodova, sa dve pobede i po remijem i porazom, dok je najveće iznenađenje prvenstva Hal i dalje neporažen, sa poenom više i mestom ispred "plavaca".

Četa Sergeja Jakirovića ima 8 bodova i zauzima treću poziciju, što niko nije očekivao pre početka Premijer lige.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Liverpul - Fulam 0:0

Čelsi - Hal 2:2 (1:2)

/Rodžers 7, Žoao Pedro 66 - Belumi 28, 34/

Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)

/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/

Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)

/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/

Kristal Palas - Ipsvič 2:3



Totenhem - Everton 18.30

Sanderlend - Arsenal 21.00

Nedelja

Koventri - Brajton 15.00

Mančester junajted - Mančester siti 17.30

Ponedeljak

Lids - Njukasl 21.00

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