NJIMA NAJVEĆE POVEĆANJE PLATA: Evo kolika će biti primanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti od 1. decembra

ZAPOSLENI u socijalnoj zaštiti trebalo bi da od 1. decembra 2026. godine dobiju povećanje plata od 12 odsto, što je najveće najavljeno povećanje u javnom sektoru.

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Prema projekciji predstavljenoj u Palati Srbija, plata vaspitača, socijalnih radnika, specijalnih pedagoga, psihologa, pedagoga, radnih terapeuta, logopeda i nutricionista trebalo bi u decembru da iznosi 125.687 dinara.

Preračunato u evre po kursu od 117,36 dinara za evro, reč je o zaradi od približno 1.071 evro.

Povećanje iznosi oko 13.466 dinara

Ukoliko je projektovani decembarski iznos od 125.687 dinara rezultat povećanja od 12 odsto, sadašnja plata za ova zanimanja iznosi približno 112.220 dinara.

To znači da bi zaposleni posle povećanja trebalo da dobijaju oko 13.466 dinara više mesečno.

Reč je o okvirnoj računici izvedenoj na osnovu projektovane decembarske plate i najavljenog povećanja od 12 odsto.

Tačan iznos pojedinačne zarade zavisiće od osnovice, radnog mesta, stručne spreme, minulog rada i drugih dodataka.

Plata je 2012. iznosila 49.422 dinara

Prema podacima iz prezentacije, plata za navedena zanimanja u sektoru zdravstva i socijalne zaštite 2012. godine iznosila je 49.422 dinara, odnosno oko 437 evra.

Projektovana plata od 125.687 dinara predstavlja nominalno povećanje od 76.265 dinara u odnosu na 2012. godinu.

To znači da je plata za ovu grupu zaposlenih u posmatranom periodu povećana za oko 154,3 odsto, odnosno da je približno dva i po puta veća nego 2012. godine.

Za ostale zaposlene u javnom sektoru od 1. decembra najavljeno je povećanje plata od osam odsto.

Cilj je da prosečna zarada u Srbiji do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra.

(Blic)