SUBVENCIJE DRŽAVE ZA ZAMENU STOLARIJE I IZOLACIJU: Evo koliko jedno domaćinstvo može da uštedi

PREKO projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane" mogu se dobiti subvencije za zamenu stolarije, postavljanje termičke izolacije, zamenu kotlova, ugradnju toplotnih pumpi, postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije i sanitarne tople vode. Koliko iznose subvencije i kako konkurisati za ovaj projekat?

Foto: Janusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Štednja energije nema bez povećanja energetske efikasnosti, pre svega domaćinstava. Projekat "Čista energija i energetska efikasnost za građane", koji Ministarstvo energetike realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, beleži sve veće interesovanje građana Srbije za taj posao.

Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri resornom ministarstvu Milan Macura objašnjava da građani mogu da dobiju subvencije za zamenu stolarije, postavljanje termičke izolacije, zamenu kotlova, ugradnju toplotnih pumpi, postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije i sanitarne tople vode.

Subvencije iznose do 50 odsto za pojedinačne mere, kao i do 65 odsto za pakete mera.

- Kada govorimo o pojedinačnim merama maksimalni iznosi subvencija variraju od 90.000 dinara za ugradnju kotla na gas do 440.000 dinara za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije - naveo je Macura.

Iznosi mogu biti zantno veći kada su u pitanju paketi mera.

- Kada bi jedno domaćinstvo izabralo napredni paket koji sadrži četiri mere energetske efikasnosti, poput zamene stolarije, ugradnje termičke izolacije, toplotne pumpe i solarnih panela za proizvodnju električne energije, može da se ostvari subvenciju i od 1.404.000 dinara, što je oko 12.000 evra - pojasnio je Macura.

Od 2024. godine deo sredstava odvaja se za najugroženija domaćinstva, koja kroz ovaj program mogu da ostvare i do 90 odsto subvencije.

- Za njih se subvencije kreću od 162.000 dinara za ugradnju kotla na gas, pa do 576.000 dinara za postavljanje termičke izolacije - naveo je Macura.

Kako se konkuriše za program

Od prošle godine pojednostavljena je procedura za konkurisanje za ovaj program, a Macura navodi da je najbitnije da građani prate kad njihove lokalne samouprave, opštine i gradovi raspisuju javne pozive.

- Procedura je jednostavna: popunjavanje prijavnog obrasca koji sadrži osnovne podatke o domaćinstvu, pribavljanje predračuna radova koji se odvijaju u domaćinstvu. Uz to se dostavlja i očitana lična karta, kopija računa za struju na kojoj se vidi potrošnja preko 80 kilovata, kako bi se ustanovilo da zaista neko živi u tom domaćinstvu i dokaz o vlasništvu i legalnosti samog objekta - rekao je Macura.

Koliko energije može da se uštedi nakon sanacije

Za jedan prosečan stan od 60 metara kvadratnih, uštede nakon energetske sanacije mogu biti od 20 do 30 odsto.

- Ako govorimo o porodičnim kućama, ako se izabere napredni paket mera, koji ima četiri mere energetske efikasnosti, možemo ostvariti i do 70 odsto ušteda - ističe Macura.

Kaže da su najpopularnije mere ugradnja i zamena dotrajale stolarije, postavljanje fasadne izolacije i izolacije krova, kojima se može kombinovanjem uštedeti od 20 do 40 odsto energije.

(Alo)